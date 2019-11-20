【理大採訪手記】逃走？被捕？　爭論、捱打　年輕人脫黑衣出校園

過去周末，理工大學經歷不一樣的初秋，隨着戰火落幕，近日陸續有社會賢達協助「帶走」校內示威者。昨日（19日）分別有多批年輕示威者接受建議棄守理大，傍晚時分，一行四名年輕人悄悄地圍坐一角，等待安排離校，雖然他們均戴着鴨舌帽及口罩，但仍蓋不住疲態。在即將起行之時，有人在最後關頭決定再博一鋪，說服同伴再覓路逃亡，「行出去坐十年，博一鋪衰咗都係坐十年」，但有人卻希望盡快結束一切，就此作罷，四人組成式拆夥，三名年輕人拂袖而去，再闖出路。至於被遺下的年輕人，則戲劇性地脫去黑色上衣，奮力擲地。入夜，年輕人隨大隊步出理大，期時遠處有十多人趁機逃跑，直奔紅磡隧道方向。

昨日是一個陰沉的周二，尖沙咀天色灰暗，越近理大越充斥着灼喉的化學氣味，從理大正門踏長樓梯到達康炳源廣場，坐着為數不少準備離校的年輕人，他們分成4至5人圍成一組，有的披着錫紙，由救護員作初步檢查，有的坐着發呆，有的抽最後一根煙，曾經的「戰友」，在即將分離之時，此刻沒甚交流，各自低頭掃撥手機，沉默不語。

其中一個為數四人的小組，眾人挨近細語，似在討論重大事件，當中有人聽罷搖頭，有人點頭回應，亦有人不發一響，一名較年長男子越說越焦躁，不耐煩地彈起身，膠椅應聲倒地。

年長男子夾雜着粗言，指罵其中一名同伴，盛怒下更揮拳打擊對方手臂，捱打者沒有還手，只捲起身子密密承受，其餘兩名同伴見狀，立即將雙方分隔，情緒激動的年長男子繼續喝罵：「你依家跟佢哋行出去坐十年，同我哋博一舖闖出去，衰咗都係坐十年，點解唔同我哋行埋落去？」語句聲撕力竭，聽罷似不無道理，但在面臨刑責之前，任何人都有自由去選擇如何面對，更何況面對當前困窘，盡快「解脫」相信是人之常情。

隨着理大天色逐漸昏暗，四人小組當中，三人似乎達成了共識，沒有訣別說話，亦沒有多餘情感，僅一句「唔好理佢，我哋自己走」後揚長而去。日前還在戰場上並肩，如今卻分別揚鑣，捱打的年輕人呆坐原地，長嘆一聲後突然掙脫黑色上衣，用力擲在地上。

昨晚十時許，記者尾隨離校人士，從理大正門前往警方在新東海商業中心設立的登記處，突然間頭頂有多支光束照射理大對出馬路，原來有為數十多人趁機從D core逃走，現場防暴警員高叫，「嗰邊！追！」，霎時間，眾人被制服按地，爭扎間被呼喝「走？想走？唔好亂郁」。