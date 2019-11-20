【11.20．理大】吸三日催淚煙帶離14學生　中學校長：唔會放棄！

理大圍城第四天，校園內多名中學校長、教師游走，尋找自己學校學生。一名中學女校長為自己一名女學生進入「城」內，對方卻稱「唔捨得啲手足」避而不見，三日來，尋覓學生的同時，她「一個帶咗14個出去」，他們均受了傷「攰喇」，其間「聞咗三日TG（催淚煙）」，她指目前留守者更難勸離，不過「我哋係唔會放棄，係有曙光，有希望」，各界正在制度中「畀個Gap（給予空間）我哋救吓年青人，帶細路哥返屋企」。

理大仍有留守者。（黃廸雯攝）

學生「唔捨得手足」 中學校長三日赴理大

該名中學女校長忙碌地透過電話向家長聯絡交代情況，她淚眼婆娑表示，周一凌晨2時得悉一名女學生在理大，便與三名校長一同「入城」。當晚九時覓得學生，對方除下面罩說：「校長，我唔捨得啲手足！」又稱前去着其他人「落樓」，卻消失了兩天。其間校長未放棄學生，一連三天到場尋人，即使今日適逢結婚紀念日亦未缺席理大。直至今晚7時，終於有了新消息，其學生向其他學校老師敞開心扉，老師正着力遊說。

理大仍有示威者留守，一群中學校長、律師、議員等游說並協他們離開。（黃廸雯攝）

「我一個帶咗14個出去喇！」

三日間，校長亦成功說服14名留守者離開，「我一個帶咗14個出去喇！」成功因他們受了傷，感到「攰喇」。她指，不是留守者有不同的疑惑，師長盡量解惑，留守者雖想離開，奈何有不同旳考慮，例如「唔捨得手足」；產生了「戰火戀」生死與共；認為「我為咗正義入嚟，點解要孭罪走」，不願留下身分證；亦有人錯估形勢，以為會如中大「順利」離開。他們不看Whatsapp，不聽電話，斷絕聯絡。校長認為各界在制度中，給予他們空間帶年青人回家，「畀個GAP我哋救吓年人，帶細路哥返屋企，帶年青人返屋企」。

校園物資井然有條。（黃廸雯攝）

為教黑白、救年青人而堅持 適應環境尋獲希望

校長教書28年，交棒在職，「我全身貼滿撒隆巴斯，連舉手都有困難，呢幾日食唔落嘢，我都聞咗三日（催淚煙）」，卻仍「有火」堅持下去，「因為剩返我哋可以教今日嘅年青人、細路哥，如果是非黑白再唔去教，再唔救年輕人，冇人夠膽，佢哋（年青人）都好難聽入耳，我哋咁唔錫身，我哋自己都嚇親。」她第一天覺得理大戰火連連，但難得可以內進，所以不害怕，適應後感井然有條，「我哋喺裏面適應、生存，同時搵到希望」。

校園物資井然有條。（黃廸雯攝）

留守者冀聽法律意見

她感恩中學校長會、輔導教師協會、各議員及律師等團體協助年青人，由於留守者盼聽法律意見，所以「律師真係冇停過」。校長又指，他們不是Small potato（小人物），在自己範疇內發揮功能幫忙，「做得幾多得幾多」、「我哋係唔會放棄，係有曙光，有希望，咁多人肯入嚟，因為我哋相信有愛，相信希望」。

批評李家超「自首」者暴動論 令留守者拒離開

校長批評，保安局局長李家超今日稱近900「自首」者全以暴動拘捕的言論，原本正接受游說的三名留守者即時拒絕離開，「你出嚟講嘢有冇諗清楚？」