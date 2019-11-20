【11.20．理大】家長校外留守　盼警安排入校　帶女兒安全離開

理工大學內仍有不少示威者留守，不少家長至今還未見到子女一面。今日理大外科學館道繼續有家長守候，下午警方到籃球場會見傳媒時，不少家長都大為緊張，希望靠近警方防線了解。連續第二天到場等候消息的父親阿明（化名），希望可以由警方陪同下入理大探望女兒，他引述女兒稱，由於不信任警方，擔心面對警暴，暫時不敢離開，但無論如何，最希望女兒健康，能安全離開理大。

父親阿明下午在尖沙咀科學館道守候，他稱自己已經是第二天到來，太太更已經是第三天，他希望能夠進入理大，直接勸說女兒離開。阿明認為，現時在理大外留守的家長人數不多，大約只有幾個家庭，相信不會影響警方部署，建議家長可以由警方陪同進入理大，奈何中學校長向警方表達家長意願後，遭警方拒絕。

引述女兒稱 憂受警暴對待

阿明續指，女兒只是中學生，多日未見父母，近日天氣轉涼，擔心女兒「食得唔好」，他曾與女兒通電話，女兒表示希望離開，但之後又說不會離開，因為不信任警方，憂怕要面對警暴，怕被抽後算帳，而對於在校內情況，女兒只向他表示自己安全，身體狀況健康。

阿明稱女兒到理大前，並沒有通知父母，相信女兒來到理大沒有投擲雜物，沒有破壞，他這幾天自己都睡得不好，現時並非擔心女兒會否被控，只求女兒安全離開理大。