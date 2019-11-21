【女生墮樓】迦南書院17歲插班生周日墮斃　有情緒病　無被捕紀錄

周日（17日）將軍澳尚德邨尚禮樓，一名17歲女學生墮樓亡，網上流傳該名墮樓亡女學生，曾於示威被警方拘捕，及至今午傳言再「變種」，指死者在11月19日油麻地的示威中死亡。 觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院今日證實，校內一名女學生離世，據知女事主為中四插班生，今年九月入學後經常缺席。據了解該名中四女生，本周日（17日）向家人透露到圖書館，其後於將軍澳尚德邨尚禮樓脫下鞋子，由天台墮樓。據了解，女事主受情緒及學業問題困擾。據家人向警方表示，女死者未有參與反修例示威，她亦無被捕紀錄。

周三（20日）基督教中國佈道會聖道迦南書院，向學生及家長發通告指，學校獲悉一名中四學生不幸離世的消息。（校方通告截圖）

觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院發通告指，學校一名中四學生離世。（鄧栢良攝）

觀塘基督教中國佈道會聖道迦南書院校方近日發通告指，一名中四女學生離世，據知該名學生於上周的示威，被警方拘捕。有聖道迦南書院表示，該名離世女學生為中四插班生。校方向香港01證實近日一名學生離世，目前已與學生家長聯繫，礙於個人私隱不便回應，早前已發通告通知其他學生及家長。

中四女學生周日離家 於將軍澳尚德邨墮樓亡

據了解，該名離世的中四女學生，於本周日（11月17日）於將軍澳尚德邨尚禮樓墮樓身亡。警方表示，當日早上11時許，一名17歲姓黃女子，於將軍澳尚德邨尚禮從高處墮下。警員接報到場，女事主現場證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信女事主從上址天台墮下，事件沒有可疑，女事主死因有待驗屍後確定。

據知：女事主有情緒病紀錄 九月插班入讀中四

據知，女事主有情緒病紀錄，她九月以插班生身分，入讀聖道迦南書院，但經常缺席。周日（11月17日）上午十時許，女事主向家人稱要到圖書館，並且離家。她獨自抵達尚德邨尚禮樓，曾到五樓脫下鞋子，不久後於天台一躍而下。據家人向警方指，死者沒有參加反修例示威。女死者亦無被捕紀錄。

校方向學生發通告 一名中四生不幸離世「深感惋惜和難過」

周三（20日）基督教中國佈道會聖道迦南書院，向學生及家長發通告指，學校獲悉一名中四學生不幸離世的消息。校方指對學生離世深感惋惜和難過，並已即時向同學的家人致以問候，探訪及提供協助。而對同學的離世，可能會引起其他同學的不安，學校已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、分區主任、駐校社工及輔導組老師為有需要的學生提供情緒及輔導支援，消除他們的疑慮和舒緩情緒。

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醫管局澄清：根據紀錄 該日接收傷者中 無死亡個案

今日再有網上傳言，指該名離世的中四女學生，為集會傷者死亡個案。 醫院管理局指近日無集會傷者死亡個案，並指就有網上媒體報導有市民在11月19日淩晨的群眾集會中，被巴士撞倒死亡。醫管局澄清根據紀錄，公立醫院在該日接收的傷者中，並沒有死亡個案。

警方：嚴正澄清，絕無此事

警方表示，留意到有網上媒體報道指，警方車輛於星期二(11月19日)凌晨油麻地暴亂中涉及交通意外，並且有人因交通意外受傷，甚至死亡。警方作出嚴正澄清，絕無此事。

警方續指，於星期二凌晨的暴亂中，警方曾調派車輛趕到現場處理，但警方車輛於當日行動中絕無碰撞到任何人，更遑論涉及交通意外，導致他人受傷或死亡。警方指，就相關失實謠言，表示極度遺憾。