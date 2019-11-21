【11.21‧理大】食堂大混亂　半熟炸豬排棄鑊中　留守者分工清理

理大圍城至今超過72小時，現時環境衛生欠佳，校園內雜物滿佈各處，四散地面，地上亦有不少玻璃碎片。過去數日飯堂內堆滿不少未洗的餐具，廚房內則有擺放多日的「油浸豬排」，尚未製作完成便被遺棄，亦有已發霉的茄汁等等。理大兩名副校長下午到校園視察環境，有留守示威者要求二人到飯堂清潔，二人答應。據留守示威者所講，周日（17日）圍城前示威者分工合作運作飯堂，但隨著陸續有人離去，衛生情況開始變差，甚至一度有一兩天要義務急救員協助煮食。

理大兩名副校長下午到校園視察環境，有留守示威者要求二人到飯堂清潔，二人答應。（歐嘉樂攝）

香港理工大學示威者與警方對峙持續，由周日至今已踏入第五日，大部分示威者逃走或被社會賢達帶走，據留守人士表示至今在校園內留守的約有50至60人。理大現時環境衛生欠佳，校園內雜物滿佈各處、四散地面，地上亦有不少玻璃碎片。另外，飯堂內堆滿不少未洗的餐具，廚房內則有擺放多日的「油浸豬排」，尚未製作完成便被遺棄，亦有已發霉的茄汁等等。

今日（21日）下午1時許，理工大學副校長（學生事務）楊立偉及副校長（科研發展）衛炳江到校園視察環境，主力經營食堂的留守示威者衝向衛炳江前，要求他一齊到飯堂清潔。隨後兩位副校長一同廚房清潔，穿起手套處理廚餘。

經過一眾人一輪清潔後，廚房內的情況有所改善，不要的食物或醬料已被清理。

理大校園一片狼藉，雜物散落一地，衛生環境惡劣。留守理大的示威者阿康表示周六（16日）已到理大，當時尚未正式與警方正面交鋒，飯堂由一班示威者負責經營，分工合作，有人負責煮飯、洗碗、執拾物件。後來情況開始混亂，外面開始衝突，飯堂內的人亦外出協助，「未必兼顧其他嘢做，本身（食材）解緊凍就唔記得咗。」後來又陸續有人離去，衛生情況開始變差，甚至一度有一、兩天要義務急救員協助煮食。

阿康續指，至昨日（20日）留守者開始有共識，認為既然要留守便整理衛生環境，開始自發清理廚房雜物，以及餐桌上的物品。

另一名由16號早上便留守至今的示威者形容，現時飯堂情況「逐漸令人擔憂」，但大家均有改善飯堂的想法，昨日留守者亦自發清理廚餘、又會把用完的餐具清洗。