【11.21．理大】十人組剩五人　留守者約定：出咗去一齊食放題！

理大留守者以小組形式活動，其中一個10人小組僅餘5人，當中兩人因「頂唔順」聯絡律師離開，仍留守的承受極大的精神壓力，心理狀態不穩，他們擔憂被捕後遭受警暴，友人獻計、家人勸降。他們設下限期，別無他法下才召救護車離開，有人「岀去後最想返屋企」，彼此約定了「一齊食放題」。

V同學（化名）年僅17歲。（黃廸雯攝）

17歲仔被憂撤後遭扣查

成員V先生（化名）年僅17歲，當日與警方激烈衝突時，身處尖東橋，被困理大後，親友擔憂不已，他認為示威者不信任政府及警方，警民關係惡劣，令他非常擔心示威者被捕扣查48小時期間，不知會遭受何等對待。他指，一名未成年示威者「一出去就上索帶，48個鐘先放返屋企」。

留守者心理狀態不穩

他認為，留守最大的困難是心理狀態不大穩定，一名經常與結伴抗爭的示威者，原本為人冷靜、足智多謀，但被困理大後，周一晚「癲左咁話要走」，一行十人衝岀A core，結果事敗全數落網。

約定離開後「一齊食放題」

小組五人達成共識，設下期限，別無他法才作最壞選擇，聯絡律師並召救護車離開。他們約定離開理大後，「一齊食放題」。V先生不認為離開的人無義氣，「講好咗有好方法走就走，走得一個得一個」。他指，最近外出示威感覺越黎越差，經常被水炮車追趕，曾由尖沙咀跑到深水埗，有感警方策略改變，連飛虎隊亦出動。但他仍想與香港人說：「唔好縮，唔好一岀催淚彈就走晒！」

小組由10人僅餘5人，約定離開後聚餐。（黃廸雯攝）

家人勸「自首」 留守精神壓力大

20多歲A小姐亦擔心遭受警暴，她說：「比人拉唔係最驚，最驚係之後（警方）會對你做乜，會有咩傷害！」她稱，友人連日獻計，令她仍感有希望，家人勸「自首」，她明白站在家人立場，這是最好的選擇。十名同伴中有兩人聯絡律師離開，她明白人人有自己的選擇。「留守最辛苦係精神壓力」，A小姐稱，每日接收大量信息，當中有真有假，提醒自己「唔好比咁多信息影響」。

岀去之後最想返屋企

她指，近幾個月生活截然不同，以往不會戴豬嘴（口罩）出街，她暫時無下一步計劃，「岀去之後最想返屋企」。現時示威者傷亡慘重，大規模被捕，但同時很多香港人在各方面努力，相比佔中進步很多。她想對香港人說：「唔好咁善忘，唔好咁快忘記手足嘅努力！」