【11.22．城大】無電郵通知、斷水斷電　宿舍突封閉　學生轟城大

各大專院校近日成為反修例運動戰場，附近道路被堵塞，校園設施被破壞，遭遇催淚彈及火焰洗禮。其中城市大學上周三（13日）起有大樓被縱火破壞，校方本周一宣佈所有學生撤離宿舍，但宿生投訴一直未收到電郵明確通知，前日才突然被告知需於今午（22日）撤離。由於學生回宿生取個人物品離開需要由保安監視，並須以「一換一」形式放行，導致宿舍外大排長龍，學生鼓譟突破防線衝入宿舍，又有學生呼籲同學留下集會，逼使校方交代。香港01正向城大查詢。

由於學生回宿生取個人物品離開需要由保安監視，並須以「一換一」形式放行，導致宿舍外大排長龍。（賴雯心攝）

就讀大學一年級的 Karen表示日前收到通知，要求宿生今午12時前收拾離開，但訊息混亂「有人話2點有人話12點，宿生會乜都冇（通知）。」即使宿舍斷水斷電也未有收到正式通知，只透過傳媒了解。她不滿校方突然要求撤離：「點要人就到時間啫？你話12點，大家都要返工做part-time（兼職）、做功課嗰啲，要特登抽一個鐘出嚟我覺得好嘥氣好麻煩。」

林小姐表示過去數日都在宿舍內居住，指宿舍高層洗手盤、沖涼水早已停止，但因為她住低層估計水缸還有水，但前幾日開始停咸水，前日（20日）晚停電，「公開地方、走廊、社監住的地方有燈，宿生房無燈。」她不滿校方一直沒有官方通知學生離開，通知時間不足，亦沒有升降機，只「不斷叫我哋走，說有安全問題，要檢查水質，但咸水及電力沒有關係。雪櫃內東西溶晒，返到去先發現。」她表示昨日起保安深嚴，收拾宿舍時間長：「你入到去，就有個保安跟住你上去，上到去執完嘢就睇住你走，你一個走佢先畀一個入。所以依家仲有排排（隊）。

二人不約而同批評校方對待本地生與非本地生方法有異， Karen批評校方對本地生「叫我哋走就走，算點？SR（宿生事務處）或者校長郭位，根本唔當我哋係學生咁。根本就係為ranking（排名）嘅學店。」但對非本地生，校方租用烏溪沙予他們住，「淨係叫我哋呢個限期走就走，我哋都唔知幾時返得嚟。如果唔得閒返嚟點算？」林小姐則指校方有安排專車接送非本地宿生到烏溪沙營地暫住。

李先生批評校方「由頭都尾都冇一封電郵通知學生，我哋連12點鐘關門都唔知。」形容今日程序十分混亂，「平時登記就入，依家唔知實際點。唔知幾時先開放返。」質疑非本地生可以安排到宿舍、酒店，對本地生無任何安排。

其中一名舍監與女傭今早返回城市大學宿舍，她表示，今日回來是為取回護照，大部分財物仍在宿舍內。現時校方已安排緊急小組，為有需要學生提供津貼及協助，並透露金額多於現金100元，校方未有正式公開宿舍關閉時間。她強調，校方不會進入學生房間，惟會協助清走雪櫃內已經壞掉的食物；又表示現時校方未有宿舍重新開放的確切日期，在確保校舍安全後將再作通知。她亦會在稍後再度返回宿舍執拾物品，又指曾經在宿舍內看見汽油彈。