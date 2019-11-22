【區議會選舉】旺角東投票站附近、浸大宿舍消防喉檢大批汽油彈

今日（22日）下午3時許，警方接獲線報掩至旺角洗衣街239號旁邊一條後巷搜查，發現地上擺放了五箱懷疑汽油彈，於是封鎖現場調查，證實有四箱共放有74支汽油彈，另加一箱空樽。附近界限街一號體育館為周日區議會旺角東選區投票站，警方正調查該批汽油彈的用途，列檢獲證物案件處理。警方呼籲市民，如發現任何危險物品，應盡快尋求警方協助，保持適當距離，切勿接近或接觸有關物品，以免受傷。

另外，浸會大學道亦有人發現大批懷疑汽油彈藏於學生舍堂外消防設備櫃內，該批汽油彈由紙箱裝著，外層包有保鮮紙，警方經點算後，估計有超過400支懷疑汽油彈，警方正調查事件。上星期「三罷」，有人堵塞香港浸會大學外多條道路，其間有示威者準備大量汽油彈。

警方表示，根據線報，今日下午約3時，在浸會大學發現約500支懷疑汽油彈；案件列作「危險品發現」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫時無人被捕。

浸大發言人就事件回覆稱

大學保安員今天下午於學生宿舍周邊範圍作例行工作時發現懷疑危險物品，於是向消防處求助。消防處於檢視後認為應由警方負責跟進。警方到場檢查後，懷疑物品是用玻璃瓶承載的易燃液體 。警方人員在現場搜證並將這些物品移除。事件中並無任何人士被捕。校方會配合警方調查。

發言人表示浸會大學於較早時已經加強校內保安工作，包括謝絕外來人士進入大學範圍，師生進入校園必須出示證件，以及檢查從校外帶入校內的物品。