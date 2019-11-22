【11.22．理大】理大圍城第六日　留守者盼能投票

理大圍城第六日，留守者愈來愈少，校園冷清得如同死城。理大內勇武及和理非，走得八八九九。其中一支六人小隊，只剩下一人，仍然被困的阿誠（化名）沒有氣餒，反為隊友安全離開而高興。偌大的校園如巨大囚倉，困死剩餘的示威者。阿誠不知還要被困多少日，現時仍費煞思量該用何種方法離開校園，「因為仲想出去抗爭同投票。」

如今理大校園內只剩下為數極少示威者。（鄧栢良攝）

21歲的阿誠與其他被困示威者組成小隊，先後展開五次逃亡，惟全部以失敗告終。（鄧栢良攝） 21歲的阿誠上周參加「中大保衛戰」，並留守至最後才離開，旋即前往理大支援。他當初希望可以將中大的經驗帶來理大，可惜成功無法複製，反而遇上滑鐵盧，理大慘遭圍城，大批示威者被困。

留守多日來，阿誠在理大內認識了另外五名示威者，最後順理成章組成小隊互相照顧。小隊的目的是希望盡早逃離校園，先後展開五次逃亡：衝出馬路、爬鐵絲網、行山路、爬渠等，結果通通失敗，「始終太多突發事件，好難控制。」阿誠說，被警察以強光照射，再被罵：「做乜x嘢」已算是小事。他試過爬渠爬到一半得知終點有警察，不得不走回頭路；又試過行山路見到警察守在草叢邊，險些兒被捕。

阿誠：孤身一人不用瞻前顧後

由於小隊有一半成員比阿誠年紀更少，多番逃亡失敗後，其他成員都寧願選擇召白車離開理大。五名成員離去，小隊瓦解，阿誠成為獨行俠。惟他說情緒沒有受影響，因為眾人相識日子尚短，「一個人咪清靜啲囉，組隊時比較熱鬧，而家每日都係諗點樣走同休息，所以無乜分別。」他認為現時孤身一人也有好處，就是包袱較少，不用瞻前顧後，「之前同隊友一齊走，包袱大，心理上想大家一齊走到，但好難有計劃咁完美可以走哂。」

心理壓力大憂警方攻入

回來理大一役，阿誠坦言上了寶貴一課，「所有人都醒咗。」他認為以後抗爭要多考慮撤退方法，以及反思是否要打「陣地戰」。他指今次最意料不到是會被「圍城」，他坦言每天心理壓力都很大，「（警察）四面會唔會包入嚟食哂我哋呢？」阿誠指，現時留守理大已無作為，想盡快離開理大，「都想出返去抗爭同投票」，惟他仍在考慮用何種方法離開。