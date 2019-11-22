【11.17．理大】疑偷拍速龍埋伏放上網　康文職員涉阻差被捕

11月17日，理大對開暢運道與漆咸道南交界，示威者與警方爆發激烈警民衝突，警方出動水炮車、裝甲車等驅散示威者，示威者以汽油彈、弓箭還擊。警方表示，於11月17日下午在尖沙咀漆咸道南香港歷史博物館執行職務期間，一名男子懷疑以手提電話拍攝執行職務中的警務人員，並把照片上傳到社交媒體。警方今日（22日）下午在觀塘區拘捕一名43歲本地男子，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。據了解，被捕男子為康文署職員，而執行秘密行動的速龍小隊，成員包括來自飛虎隊（SDU）、反恐特勤隊、機場特警及機動部隊人員等。

警方指，案件由油尖警區重案組第三隊跟進。據了解，有關行動是一項埋伏行動，被捕人士拍攝後並即時將有關相片公開，影響了該行動的部署，令警員需轉換位置，因而被警方以阻差辦公罪拘捕。有刑偵人員指，有別於警察在街上執法被拍照，今次為在保密地方的埋伏行動，因此對保密方面，有較多的合理期望。

黃國桐律師表示，當時警方執行職務的地方未必是公眾地方，或正執行秘密任務，男子拍攝公開上網或令警方秘密任務曝光，因此事件與平日市民在公眾地方拍攝警員不同，但他認為實際上「拍照」如何阻礙警方執行職務，有很大商榷餘地。他指涉事的男子可能並不知道對對方正執行那些具體職務，他坦言事件或有警嚇作用，「等你哋唔夠膽影佢」，惟他認為成功控告機會不大。

黃國桐為本屆區議會太子選區參選人，同區其他參選人包括丁健華及譚杰文。