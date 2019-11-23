【區議會選舉】趙恩來荃威花園擺街站　中年婦傷義工、涉襲警被捕

區議會選舉前一天，趙恩來助選義工遇襲。事發在周六（23日）早上11時許，工黨荃威選區候選人趙恩來，於荃威花園巴士總站擺街站時，一名身穿粉紅色衫的中年女子，與其競選團隊發生口角。其間該女子衝向助選義工，企圖阻止對方拍攝，並以手遇襲對方。其間一對母女被中年婦追趕，趙恩來與義工在旁阻止，軍裝警員到場將女疑犯拘捕，她被扣上手銬帶上警車。

該女子衝向助選義工，企圖阻止對方拍攝，並以手遇襲對方。（工黨提供片段截圖）

現場消息指，該名中年婦疑不滿該義工幫趙恩來助選，雙方爭執。兩名男女途人經過時拍片，中年婦情緒激動、企圖上前襲擊該兩男女及一名約四歲女童，其他義工立即阻止。中年婦逃向荃威選區的候選人林婉濱的辦公室，她一度於林婉濱辦公室休息。趙恩來報警求助，警員到場時，中年婦想離開，其間情緒激動並襲警，據知一名警員手部受輕傷。警員立即將中年女制服，把她按在地面。

中年婦​衝向義工 企圖推開其手機

據工黨提供的片段所見，當時該名身穿粉紅色衫的中年女子，與一名助選義工口角，向對方說：「你係咩身份？」之後她衝向另一名正拍片的義工，並推開其手機，「做乜嘢？你唔好打人吖！」該女子與在場人士衝突，一名身穿深色上衣的短髮女子疑被推倒，被打的女子說：「香港仲有法治，我依家有證有據，紀錄係你推我落地！」

手持「叮叮點心」打向義工

雙方爭執不斷，中年婦將手上的「叮叮點心」打向義工，被趙恩來及時阻止。其後另一名拖着小朋友的女子，持手機拍攝時遭阻止，兩母女被中年婦追趕，趙恩來與義工在旁阻止，趙稱：「唔好搞小朋友！」事後軍裝警員到場，將涉嫌襲擊的中年婦拘捕，現場可見她被扣上手銬，再被帶上警車。

警方：女子報案稱遇襲 女疑犯被捕

警方表示，事發在今日（23日）早上11時15分， 警方接報指荃灣荃威花園巴士總站，一名女子報案指，她遭到一名女子襲擊，以致背及手部受傷。警員當場拘捕涉案女子。據資料題示，荃威選區的候選人包括工黨趙恩來，以及獨立的林婉濱。就事件，林婉濱指該名被捕的中年女子並非其競選義工。趙恩來指近日擺街站時，不時有人士與義工口角爭執。