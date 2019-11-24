【區議會選舉．衝突】投票結束堅摩釀爭執　外來票箱惹街坊質疑　

反修例風波持續，今日（24日）的區議會選舉是否順利、安全進行存在隱憂。新任警務處處長鄧炳強早前表明會派員在票站外會有高姿態的巡邏。而選舉前夕，警方加緊巡查票站周邊情況，其中在旺角東票站附近橫巷發現四箱汽油彈。不過，針對選舉的暴力事件仍有發生，工黨荃威選區候選人趙恩來的助選義工昨日遇襲。 【21:40】八鄉南選區：警方在錦上路近石湖塘實施交通管制，有私家車打算駛入票站範圍時，被交通警員攔截，十多民鄉民即上前，雙方一度爭執，警方問：「呢到邊個話事？」鄉民手指指向警員，「呢度我話事！」亦有人大叫：「喂喂喂咩事呀？」警方表示：「講咗啦，交通管制呀。」一名紅衣鄉民稱：「希望你唔好搞衝突出嚟。」警員覆稱：「我無搞衝突呀。」紅衣鄉民即指示私家車駛入並說：「等佢入咗就唔塞喇，無難為你，唔好走嚟製造麻煩，唔好多事。」警方之後解開封鎖線，讓其他私家入駛入。

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【2245】中西堅摩選區票站關站後，有街坊目睹兩名警員護送兩名票站職員，從貨Van搬來兩個外來票箱，打算進入票站，惹來現場人士質疑選舉不公。在場人士手持大聲公，表示該選區只有一個票站，質疑為何可以從別區搬來其他票箱，並要求堅摩所有候選人到場了解。

至11時13分，該區的票站主任步出並作出解釋，坐輪椅的選民有特殊需要，兩位有需要的人士去了其他票站投票，因該票站有樓梯，令傷殘選民不便，早前已要求選舉委員會到第二個票站投票，目前只有兩張票在內。

王先生則手持大聲公指，這是程序上的問題，因該選區只有一個票站，「個票箱唔入得去，根本冇呢個規矩」，現場有人附和：「閂站就乜都唔入得架啦」。因在場街坊認為這是不尋常的程序，故阻止點票工作開始。

【1526】樂翠選區：候選人何君堯拉票時，助選團與在場人士發生爭執，支持者大叫﹕「支持一號何君堯」，而在場人士質疑助選團不是屋苑住戶，雙方發生激烈口角。爭執過後，防暴警到場巡視，問候選人是否需要協助，並分批巡邏。

【1326】洪福選區：五名防暴警察到場。約下午1時許，有長者與候選人陳樹暉義工發生衝突。據悉，當時義工呼籲街坊投票，一名長者與家人途經時拍照，有義工上前提醒對方投票資訊時，遭對方起飛腳。義工團事後報警處理。現有多五名防暴增援。

【1230】下白田選區：一隊防暴警員到達深水埗下白田區投票站白田社區會堂，又進入白田邨巡邏，然後駐守於社區會堂外。

洪福選區五名防暴警察到場。約下午1時許，有長者與候選人陳樹暉義工發生衝突。（曾雪雯攝）

新任警務處處長鄧炳強前日（22日）提及警方部署，指警方在票站內會安排足夠人手，站外會有高姿態的巡邏，確保票站安全及有秩序，市民在不受干擾下作出投票。他指，警方會有預案應對不同情況，又指相信大部份市民都希望周日選舉投票日可以和平及安全，呼籲勿有暴力及不當行為，否則「係同全港七百幾萬人對着幹。」

區選前夕，警方亦在各區加緊巡查，前日搜獲危險品如汽油彈，發現位置接近票站。警方在旺角洗衣街239號旁邊一條後巷發現四箱共放有74支汽油彈，另加一箱空樽，現場接近旺角東選區投票站，警方正調查該批汽油彈的用途。另外，警方在浸會大學道學生舍堂外消防設備櫃內，發現超過400支懷疑汽油彈。

不過，仍然發生助選義工遇襲事件，工黨荃威選區候選人趙恩來昨擺街站時，助選義工被一名女子以手襲擊。

荃威選區有兩名候選人，分別為工黨趙恩來及報稱獨立林婉濱。

洪福選區有三名候選人，分別為朱凱廸新西團隊社區幹事陳樹暉、家庭主婦潘茜甄、民建聯徐君紹

屯門樂翠選區共三名候選人，分別建制派何君堯、民主黨盧俊宇、報稱獨立的蔣靖雯。