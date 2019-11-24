【區議會選舉】票站排長龍　長者一度優先投　候選人點睇？

區議會選舉投票開始後數小時，各時段投票率均較上屆倍數增加，票站大排長龍。個別選區例如八鄉南、海濱及廣福選區票站均安排長者先入站優先投票，有候選人同意關顧老人做法，不希望有人因身體狀況而不能投票。選舉管理委員會主席馮驊法官則強調按排隊次序投票，入內後再按身份證號碼分流是一貫做法。

八鄉南選區票站一度安排長者先入站優先投票，候選人朱凱廸同意關顧老人做法。（徐嘉蒓攝）

修例風波以來首場選舉，11時半投票人數突破100萬。在元朗八鄉南選區，票站大排長龍，不少人在烈日下排隊一個多小時才能入票站投票。票站職員一度列出兩行隊，大聲叫身分證A至C字頭可排另一條隊進入。亦有個別職員指，身分證Y至Z字頭亦可排另一條進行，但未有太大積極呼籲。

票站內A至C行全部為老人排隊，而Y至Z行只有三人排。有選民鼓躁，指安排混亂，不滿按身份證號碼字母分流，有違先到先得公平原則，有選民怒斥：「個個時間都寶貴！」；亦有人質疑分流安排是否合理，及是否違反選舉條例。一名黃姓選舉主任解釋，是因為A至C隊別長期少人排，故此放行，更快分流。分流措施之後取消，但持拐杖又可以優先入內。不時有年長人士「打尖」入內，職員未有干預。有人指罵職員朝令夕改，「知唔知啲人點解咁憎政府，就係因為你哋咁做嘢呀。」

對於長者優先做法，八鄉南候選人朱凱廸同意烈日當空之下，讓行動不便的老人家盡快入票站的做法，相信市民投票決心大，其他選民不會因久候而不投票。他形容首小時票站處理混亂，雖多人排隊但票站無法處理人龍，投票人數相比其他票站低，於是與票站主任討論按身份證號碼字母做好分流，「第二小時投票人數上返470，依家問題唔係無乜人投票，而係太多人排隊，提升票站的處理能力。」

岑敖暉（左）指，不反對票站讓長者優先投票，因為明白長者身體狀況未必容許排個多小時。（鄧詠中攝）

荃灣海濱候選人岑敖暉指，不反對票站讓長者優先投票，因為明白長者身體狀況未必容許排個多小時，「不論政見，我都不希望有人因身體狀況而不能投票。」他又指見到投票人龍主要集中在年青人及長者，其他年齡層則較少，認為票站在人潮分流方面的確有改善空間。

一名聲稱76歲的老人家打算直入投票站投票，被醫療輔助隊阻止，「冇咗呢個安排」。老人家表示，自己腳痛，在伊利沙伯醫院住了九個月，「我依加就係腳痛，我係唔舒服，你（醫療輔助隊）即係阻住我喎。」醫療輔助隊拿出一張椅子讓他坐下，並為他檢查右腳，不過未能優先投票遂離開。他更向醫療輔助隊表示會去投訴，「我有老人卡冇優待㗎咩？我去投訴先得。」

他指，今朝已經來排隊，惟見長長人龍，故先去飲茶。他說，收到很多朋友的Whatsapp，稱老人家可以優先進內投票。如今無法優先投票，他則稱要再考慮一下是否排隊投票。

選舉管理委員會主席馮驊法官今早會見傳媒時表示，留意到部分票站較多人，強調是按排隊次序投票，入內後再按身份證號碼分流，強調這是一貫做法。他指全日投票時間有15小時，選民毋須太過心急投票。

八鄉南同區候選人為報稱獨立的黎偉雄。另一海濱候選人為報稱獨立的鄒秉恬。