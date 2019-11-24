【11.24．理大】 學生被困看書抒發情緒　無時無刻盼離開

理大圍城第八天，有留守者今午召開記者會，指校內有留守者情緒崩潰、無法進食。其中一位被困學校的理大生R-O-N表示，自己當日返校於圖書館做功課，不料被困至今，形容校內為「封閉System」、資源有限，現時居住及生活環境均欠佳。

親睹曾經座無虛席的抗爭飯堂已人去樓空，留守者逐漸離開，R-O-N的心情亦非常鬱結，形容「無時無刻都好想快啲離開」，自己透過到圖書館看書抒發情緒和壓力；然而，他表示部份留守者情緒崩潰，「去到呢一刻，散落喺唔同地方嘅人焦慮係最大。」

返校做功課被困八日

R-O-N表示，自己為理大的學生，16號早上到理大校內圖書館，當時僅是返校做功課找資料，但未料到會被困達八日之久。他表示，當日並不太清楚外圍的情況，但返校過程順利未有阻滯，亦未有人阻攔，雖然知悉有情況，但表示「大學有時有啲地方，有人會就住自己意見表態，大家都會尊重返大家嘅空間。」因此亦照常使用圖書館。及後衝突發生，他表示雖然圖書館離衝突位置有到段距離，但刺鼻的味道仍飄到館內，他指「佢哋（警方）包圍時，有冇考慮過一啲想離開嘅人，能力上離唔離開到。」又形容警方封閉大學「無預知、時間去緩衝，就立即封閉校園。」

留守者漸減 形容學校為封閉System

「所有被圍喺到嘅人都想走。」被逼居於圍城八日，R-O-N形容圍城內人越來越少，每天都有不同的挑戰，「資源就係得咁多，（呢到）係一個封閉system。」剛開始數天，很多人在廚房煮食、照料被困人士的伙食，「去到後尾得返一個人，最尾一個人都冇，咁就要自己去照顧起居飲食。」現時更開始在廚房自己煮食，又指如果被困人士不想食乾糧，便要到食堂自行發掘食材。

圍城內的每一天，R-O-N睡眠質素均欠佳，「瞓得都唔好、無胃口」，校內居住環境非常簡陋，只有簡單的墊褥及禦寒衣物。至於校園內環境每況愈下，原本校園整潔，被困人士亦一直自發清理環境，後來人數漸減，眾人開始忽視清潔，形容現時衛生「惡劣」。

睹飯堂人去樓空 無時無刻盼離開

踏入圍城第八日，R-O-N直言，「無一個人無被壓力影響情緒」，自己亦非常鬱悶，他表示被困人士一直互相扶持，曾經供不少人休息、社交的抗爭飯堂休息，「每一日都越嚟越少人，去到過去嗰兩、三日，Canteen（抗爭飯堂）係唔會有人。」以往雖然不是每天都有人煮食，但仍有人煮好後與大家分享，現時「好難見到有人」，即使有人出現大部份均為探訪人士或記者，直言「無時無刻都好想快啲離開。」

看書抒發情緒 形容部份留守者崩潰

R-O-N續指，每個人承受壓力、驚恐、焦慮的能力均不一，透過每天與社工及探訪者交談，對部份被困人士有莫大幫助，而外界資訊亦給予他們心靈上的慰藉，自己亦經常到圖書館閱讀文學抒發情緒。但他同時表示，透過社工得知部份留守人士情緒崩潰，每天都有不同的個案出現，而自己接觸過部份人「坐唔安食唔落」，心理壓力非常大，又指「去到呢一刻，散落喺唔到地方嘅人焦慮係最大。」對於自身安全的恐懼，單憑看書相信無法抒緩，認為他們「應該每分每秒都好痛苦。」希望警方停止圍堵的行動。