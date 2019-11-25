【區議會選舉．堅摩】外來票箱入票站　主任：輪椅選民需別處投票

晚上10時30分，投票結束，各選區票站陸續關閉票站。中西觀摩區的票站在關站後卻有打算監票的市民，因發現有兩個票箱從別處運來，打算進入票站入點票，與在場警員及票站主任起爭執。票站主任及後解釋，因早前獲坐輪椅的選民通知，未能到有樓梯的堅摩票站投票，故在別處投票後，職員將票箱拿來點票，並指「個箱入面只有兩張選票」。

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晚上約10時45分，大批市民圍堵在堅摩票站外，阻止點票工作開始，並與在場的防暴警員及票站主任爭執。有在場市民表示，因票站關閉後，目睹兩名票站職員在兩名警員護送下，從貨Van搬來兩個外來票箱，打算進入票站開始點票，惹來選舉不公的質疑。

票站主任稱箱內只有兩張選票

至11時13分，該區的票站主任步出並作出解釋，坐輪椅的選民有特殊需要，兩位有需要的人士去了其他票站投票，因該票站有樓梯，令傷殘選民不便，早前已要求選舉委員會到第二個票站投票，目前只有兩張票在內。

現場王先生手持大聲公指，這是程序上的問題，因該選區只有一個票站，「個票箱唔入得去，根本冇呢個規矩」，現場有人附和：「閂站就乜都唔入得架啦」。

街坊包圍票站 防暴到場

多名防暴警員到場維持秩序，大批市民包圍外來運到的票箱進入票站，旁邊有兩名警員看守，一名警官開咪表示，會否開票箱，不是他決定，只希望能和平渡過今晚。

票站主任陳先生稍後表示，會有顧問及選舉事務處的職員從九龍過來堅摩票站，呼籲在場人士耐心等候。

堅摩區候選人分別有民主動力黃健菁、報稱獨立的林雪迎及民建聯陳學鋒。

馮驊：行動不便人士獲編配其他票站投票

選管會主席馮驊凌晨表示，小型點票站的票箱一般會運到大點票站點票，另外會有特別投票站，以編配行動不便人士到其他票站投票，當投票結束後，會由綠色票箱運去大型點票站處理，而堅摩票站情況，正正是有行動不便選民，不能在原定票站投票，而編配到其他票站投票。