【理大圍城．拆局】政府爭取紅隧通車　消息：逼切本周內「清場」

「理大圍城」超過一周，仍然留守的示威者坐困校園，區選過後，部分當選人發動到理大附近聲援、而紅磡隧道通車也存在隱憂。政府表明爭取紅隧在本周稍後時間重開，若要紅隧安全通車，當局有需要先確保理大的校園安全，減少紅隧再次被堵塞的風險。有政府中人透露，本周中期或需到理大「清理」，較理想的處理方法，是参考「中大模式」，如有校方求警協助，警方及消防可先清理校園內的危險物品，然後再搜尋仍在校園內的人士。

呂志和樓同香港中華廠商聯合會樓之間近紅隧空地放滿磚塊，又有一些汽油彈及箭枝。（陳康智攝）

先清危險品再找留守人士

紅磡隧道自理大圍城以來未能使用，過海隧道壓力轉移至東隧及西隧，出現塞車情況。政務司司長張建宗上周表示，政府爭取本周後期通車。消息人士指，在通車之前，警方有需要到理大校園採取清理行動，清除隧道附近理工大學範圍的危險物。

消息指，由於警方早前決定不會貿然「強攻」大學校園，去解決「理大圍城」問題，較理想的做法是参考中大模式，先由校方報警及引領相關部門，如警方及消防，先清理汽油彈、危險品等死物，之後再在理工大學範圍進搜索。

港鐵站通往理工大學校園天橋包玉剛圖書館平台，放有一個疑似投石器以及漆彈，邊緣位置以圍板封起造成屏障，又見有些椅子及雨傘，相信曾為哨站。（資料圖片／陳康智攝）

理大促政府採取人道方式勸離開

理大今日發表聲明指，校園現在一片狼藉，滿佈被破壞後的雜物、汽油彈和危險品等，對人身安全構成極大威脅；校園內衛生情況和空氣質素亦差，嚴重影響留守者和進入校園人士的身體健康。現時尚有數十人留守。

校方會繼續透過不同途徑和方式勸喻留守者和平離開。理工大學促請特區政府立刻採取和平和人道方式勸喻和安排他們離開，盡快把校園解封，並將管理權交還給學校進行修復。不過，聲明未有提及理大有否報警求肋。

「勇武」多數已離開

據了解，警方了解到留守理大示威者尚餘數十人，屬「勇武」的多數已離開，剩下的示威者多情緒不穩。有資深刑偵人員分析，若要在大廈內進行搜索，擔心會在室內或暗角位置，遇到弓箭手或漒水彈等埋伏襲擊，有一定風險。記者近日在理工大學現場觀察，飯堂及廚房傳出惡臭。

留守的示威者多會擔心被捕問題，周一凌晨，兩名留守人士報稱不適送院，兩人被警方登記資料後送院，暫未有作出拘捕。