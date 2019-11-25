【和你lunch】示威者中環聚集　葉劉路過被喝倒采　防暴警救走

「救學生、救Poly！」區選過後，中環的午飯時間，中環畢打街上聚集了一群白領示威者，他們在街上開香檳慶祝民主派在多區區議會選舉勝出，並高呼救Poly留守示威者的口號，期間新民黨主席、前保安局局長葉劉淑儀跟過，被示威者包圍及喝倒采，防暴警到場「救駕」，保護葉劉淑儀上的士離開。

區議會選舉中，非建制派奪下385席，令建制派大敗，惟區選過後，今(25日)午，網民再發起「中環和你lunch X Stand With PolyU」活動，聲援仍留守在理大內的人士。今午12時45分，逾百名中環上班族在畢打街聚集，響應「和你lunch」活動。

活動開始初，畢打街一帶已有多輛警車在場戒備，當時數十名人士於畢打街行人路上聚集，有人準備飲品，一同高呼「飲杯」，又有人向在場人士派發香檳。另外，有人手持印有「時刻唔好忘記，每一票係由手足嘅血換返嚟」的文宣，又高呼「沒有暴徒，只有暴政」、「救學生、救Poly」等口號。

期間，新民黨主席葉劉淑儀經過畢打街，示威者發現後將其包圍，現場一度鼓譟，有人向她潑疑似水的液體，其後防暴警察到場，護送葉劉離開，示威者高叫「賣港賊」。

新民黨主席葉劉淑儀經過畢打街，示威者發現後將其包圍，要由防暴警護送。（陳蕾蕾攝）

有上班族手持文宣參加和你lunch活動。（陳蕾蕾攝）

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中環和你lunch時序

【13:05】數十名人士於畢打街行人路上聚集，有人準備飲品，一同高呼「飲杯」，另有人手持印有「時刻唔好忘記，每一票係由手足嘅血換返嚟」的文宣，又高呼「沒有暴徒，只有暴政」、「救學生、救Poly」等口號。

【13:25】新民黨主席葉劉淑儀經過畢打街，示威者發現後將其包圍，並高叫口號，其間有人向她潑疑似水的液體，其後防暴警察到場，護送葉劉離開，示威者高叫「賣港賊」。

【13:40】近百示威者聚集在雪廠街一帶，有人向在場人士派發香檳。