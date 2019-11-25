【區議會選舉．藍田】票數接近　選舉主任拒重新點票　防暴警到場

全港452個選區完成點票，泛民取得385席，建制只得59席，但藍田選區點票出現爭議。 在飛雁幼稚園票站，泛民候選人馮德森以50票之差落敗於現任區議員工聯會簡銘東，馮要求重新點票，選舉主任以已重點一次為由拒絕，在場市民鼓譟。下午1時半左右相信選舉主任報警，大批防暴警員封鎖票站入口，不容市民進入。下午2時半，選舉主任在公平公正公開情況下將選票加封放入行李箱，並將行李箱上鎖，她表示會在保密情況下將票箱親自押送到選管會，指鎖匙會由她親自保管，直至到達選管會。

藍田康逸苑停車場頂層飛雁幼稚園票站有防暴到場。（藍田選區候選人馮德森fb圖片）

目擊者陳先生表示，昨晚飛雁幼稚園票站首次點票後兩名候選人簡銘東及馮德森只得一票之差，選舉主任於是重新點票。直至今早（25日）7時45分第二次點票仍然進行，大批市民到場監察點票過程，時至12時57分選舉事務處公佈觀塘藍田選區簡銘東取得票數4,080票，泛民候選人馮德森以50票之差的4,030票落敗。由於票數太近，馮德森要求覆票但遭選舉主任拒絕。

陳先生指選舉主任至今未公佈有效票、白票及無效票等細節，在群情兇湧下報警，下午1時半左右大批防暴警員到場阻止市民進入票站，現時票站內約有80人，站外有60人，而選舉主任正準備封票箱並押走。

下午2時半，選舉主任表示在公平公正公開情況下將選票加封放入行李箱，並將192128行李箱上鎖，會在保密情況下將票箱親自押送到選管會，指鎖匙會由她親自保管，直至到達選管會。她表示有任何問題或投訴可向選管會投訴。封箱過程一直有數名防暴警員從旁觀察，並會陪同押送選票至選管會。