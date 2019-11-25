【理大圍城】警組安全小隊將入校園勸留守者　先登記不即時拘捕

理大圍城第九日，已有約1100人離開校園，包括約300人為18歲以下人士，估計尚有數十人在校內留守。警方表示，關心留守者的心理、生理、情緒健康情況，已聯同其他政府部門及一批獨立中間人士，組成安全小組，將會進入理大校園進行游說工作，並不會即時拘捕留守者。警方希望留守者以和平理性的方法離開，不會第一時間作出拘捕，如同處理18歲以下人士一樣，先登記個人資料及拍照，方便日後跟進。警會採取「醫療先行」不即時拘捕，以彈性靈活方式處理。至於何時會清場，警方指「確實邊日入講唔到」，又指需要少少時間。

理工大學被警方重兵包圍踏入第九日，至今日(25日)校內仍有留守者，他們甚少在室外出現，相信身處校園大樓內，有消息指，部分人士出現情緒問題，下午有急救員進入校園，並透露他們進入校園是希望「救得一個係一個」。另外，亦有剛當選的區議員代表進入理大，了解留守者情況。

油尖警區指揮官何潤勝。（林振華攝）

油尖警區指揮官何潤勝今日（25日）下午6時15分在記者會上表示，警方十分關注理工大學情況，特別是留守者的心理、生理、情緒健康情況，因此警方已聯同其他政府部門及一批獨立中間人士，組成安全小組，成員包括中學校長、社工、臨床心理學家、防止自殺機構、救護、消防及警察談判組，準備進入理工大學校園範圍，進行游說工作，希望可以說服及勸籲留守者，以和平有序方式盡快離開校園。

不即時拘捕留守者 與處理18歲人以下者一樣

何盼能夠說服勸校內人士，以和平有序盡快離校，重申警一直希望以和平、有彈性方法處理理大事件，因應有人士已經逗留超過一周，警方關注其身心情況，如留守人士有健康需要或需要治療，全力配會，以醫療行先處理，安排救護車，強調不會第一時間作出拘捕，做法如同處理18歲人以下方式，先拍照，登記個人資料，方便日後跟進。

何又指出，部分人逗留理大至今超過一周，警會先治療，不立即拘捕，盼留守人士為自己健康、家人、朋友，盡快離校。警方會以靈活彈性手法處理，目標以最和平方式解決，希望校園盡快回復運作，至今共1,100人士和平行出校園當中300人少於18歲，希望留守人士盡快及和平有序離開，令事件和平解決。

暫未能提供清場時間 安全小隊工作僅游說

何又表示，根據不同資料，相信校內倘有數十人，至於警方何時入理大清場，何指「確實邊日入講唔到」，又指需要少少時間，強調留守者切勿誤會，警方今日入校是要呼籲離開，不是拘捕，希望大家保持理性，警方做完勸籲工作就會離開。

被問到有多大信心能說服留守者離開？何稱視乎留守者態度，警方呼籲和平理性接受安全小隊勸說，而過往都有不同界別人士入校游說，期間無暴力事件發生，希望留守者以同一態度對待安全小隊。