【理大圍城】1,100人被捕或被登記　他們是什麼人？

理大一役，逾千人被圍困。今日踏入第九天，留守者已減至數十人，警方指至今共1,100人士和平行出校園，包括300名未滿18歲人士。這批人士有的被捕，有的被登記個人資料，他們來自不同年齡層及背景，大部分為非理大生，亦有教職員、學生會會長、志願醫護、自稱記者、廚師等人士，據悉，更有公立醫院及私人執業醫生，以及一間左校的學生。

理大圍城第二天的上午，校園內逾千人與警方爆發激烈衝突。(資料圖片/蔡正邦攝)

理大圍城第九天，高峰期估計有近1,200人的校園，如今人煙稀少。油尖警區指揮官何潤勝今日指，至今共1,100人士和平行出校園，包括300名少於18歲人士。校園內估計只餘下數十人，大部分匿在校園隱蔽處難以接觸，昨日兩名留守者代表坦言估計至少30人留守，部分人身心狀況不佳，情緒低落、焦慮和驚恐，更有人不願進食，甚至講不出完整句子。

警方早前在記者會指，在理大的拘捕行動中，有 12 名人士聲稱是來自護醫護人員，但是在搜查過程當中，並無發現到他們能夠證明自己有醫護資格。（網上圖片）

51名報稱醫護或記者被捕

究竟和平離開校園後，被登記個人資料及拍照，甚至即時被拘捕的1,100人，他們是什麼人？圍城第一天，即17日深夜，大批義務急救員及自稱記者走出理大被捕，警方翌日承認，行動中有51名自稱志願醫護或記者，當中12名自稱醫護人員，但無急救資格，另有3名穿著記者衣飾的人，但無法提供任何記者證明，已涉嫌暴動罪拘捕。

大部分非理大生 47教職員或被捕

圍城第三天，亦即上周二（19日），警方在記者會上指當時已有600人自願離開理大，包括未成年人士，大部分非為理大學生。理大管理層亦成功勸籲47名教職員離開，警方不否認會作出拘捕。

11月23日，理大學生會署理會長胡國泓離開校園，被送往紅磡警署。（羅國輝攝）

理大學生會署理會長胡國泓被帶署

圍城第八天，即昨日（24日）區選當日，隨著日前不少校長進入理大帶走學生，理大內人數已銳減至不足數十名。理大學生會署理會長胡國泓曾指自己要留守多日，但作為幹事會一員，希望為有需要人士提供支援而未有離開，並稱「預咗被捕」。最終，昨日他在立法會議員郭家麒及一名理大應用社會科學系助理教授朱偉志陪同下，離開校園現場，之後被送往紅磡警署。

公院、私人醫生亦被捕

理大校園之內，除了年輕示威者外，亦有自願為示威者提供支援人士，最終亦落得被捕下場。其中，在「抗爭飯堂」內為留守者準備三餐的「廚房佬」，在理大圍城一星期當日，因情緒受困已撤離校園及送院。另外，據悉，有公立醫院醫生及私人執業醫生被警方拘捕。