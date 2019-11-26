【奪命車禍】長青隧道平治自炒　21歲女乘客亡　男司機涉危駕被捕

周二（26日）凌晨長青公路發生奪命車禍，一輛平治私家車失控狂撼分隔石壆、指示燈欄杆，車上一名21歲女乘客陷昏迷，她送院證實不治。另外車上兩男女受傷送院，至於30歲男司機涉危險駕駛被捕。

涉事平治嚴重毀爛。（陳永武攝）

青衣發生奪命車禍。凌晨約4時34分，一輛白色平治私家車，沿長青公路往新界方向行駛。途至長青隧道入口處時，失控狂撼路中指示燈欄杆及分隔石壆，恍如「炮彈」般飛彈數十米，衝過對面往九龍方向行車線，「打白鴿轉」再猛撞向管道邊。

意外後全車嚴重毀爛，車上兩女一男同告浴血，其中兩名女乘客重創被困，血流披面，需由消防撬門救出。其中21歲女乘客陷於昏迷，送往瑪嘉烈醫院搶救，送院搶救後返魂乏術。事件中該名28歲男乘客心口痛，以及一名22歲女乘客頸傷。涉案男司機則手部受輕傷，事後拒絕送院，據悉他有酒氣，但「吹波波」後沒有超標，警方現正調查意外原因。至於30歲男司機涉危險駕駛被捕。

事後有男親友趕抵了解，有人兇神惡煞阻止傳媒拍攝。消息稱，事發時長青隧道正實施「單管雙程」行駛，所有車輛需使用往九龍方向一邊管道，往新界方向車輛，需在隧道口臨時改道。當時路中設有指示燈欄杆，並有雪榚筒分隔車道。