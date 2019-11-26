【和你lunch】九龍灣警一度舉藍旗　示威者：街頭抗爭不會停止

理大十日圍城，校方在校園搜索游說留守示威者離開之際，中環及九龍灣白領示威者「和你lunch」行動聲援理大示威者。中環示威者在IFC聚集，高叫「五大訴求 缺一不可」、「救poly 救學生」等口號。九龍灣示威者在宏照道常悅道交界聚集，阻礙車輛前進，有上班族持飯盒一邊遊行一邊食。 下午1時40分左右，十多名手持盾牌、警棍、長槍、沒有顯示警員編號的防暴警員到場，舉起藍旗。示威者回到行人路，向警員喝倒采，宏照道通車。下午2時26分防暴警員全數收隊離開。

九龍灣百人走出宏照道堵路，警舉藍旗。（陳諾希攝）

自上周日（17日）理工大學激烈衝突，警方在校園各個出入口及主要幹道駐守，採取執法行動拘捕從理大離開的示威者。部分示威者耐不住身體煎熬經救護車入院，部分突圍失敗被捕，部分留守在校園要求警方撤離。圍城踏入第十日，理大今（26日）上午9時30半派遣約50位教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安，組成六個小組進入校園不同大樓，逐層尋找留守人士。

校園內衛生條件每況愈下，外界均擔心留守示威者的身心情況。中環及九龍灣白領示威者「和你lunch」行動聲援理大示威者。下午1時許，中環IFC示威者高叫「五大訴求 缺一不可」、「救poly 救學生」、「光復香港 時代革命」、「fight for freedom, stand with Hong Kong」等口號，又舉起象徵五大訴求的手勢。高等法院上周一（18日）裁定政府引用《緊急法》訂立禁蒙面法違憲，有示威者身穿全套日本動畫多啦A夢服飾參與「和你lunch」行動。下午2時在IFC的示威者和平散去。

九龍灣百人走出宏照道堵路 防暴警舉藍旗

高等法院上周一（18日）裁定政府引用《緊急法》訂立禁蒙面法違憲，有示威者身穿全套日本動畫多啦A夢服飾參與「和你lunch」行動。（黃偉民攝）

九龍灣常悅道宏照道零碳天地對出空地亦有近百人聚集，陸續有人加入，有黑衣示威者帶領大叫「光復香港 時代革命」等口號，大部分人戴上口罩，並手持文宣開始沿宏照道遊行。示威者在宏照道常悅道交界聚集，阻礙車輛前進，有人以垃圾桶堵塞常悅道。有電單車響死氣喉傳出聲響，示威者向其解釋行動目的後停止。有上班族持飯盒一邊行一邊食。後來示良者唱《願榮光歸香港》。



下午1時40分左右，十多名手持盾牌、警棍、長槍、沒有顯示警員編號的防暴警員到場，舉起藍旗。示威者回到行人路，向警員喝倒采，宏照道通車。示威者在行人過路處來回過馬路。李伯手持生命麵包，與警員理論，他說「香港人食咗幾十年，以生命麵包為榮。」批評警察「睇唔起生命麵包，應返大陸食海底撈」，最後放下麵包離開。

警方指向一名女示威者，向她作第一次警告。時至下午2時10分九龍灣大部分示威者離開，數名交通警員在宏照道及常悅道交界指揮交通。部分防暴警員約下午2時19分收隊離開。下午2時26分防暴警員全數收隊離開。

楊先生表示，過去五個多月，市民已用多種方法表達訴求，惟政府未有正視。而區議會選舉是官方安排的機制，泛民大勝正好顯示市民的取態。楊生指，區議會大勝並不是achievement（成就） ，只係整場運動其中一個event（項目），佢指政府仍未回應訴求，類似的街頭抗爭不會停止。

港九白領聲援理大，九龍灣零碳天地百人聚集。（鄧栢良攝）

中環白領聲援理大示威者

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九龍灣百人走出宏照道