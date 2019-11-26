【理大圍城】留守十日　警籲示威者和平離開　鄺俊宇促警方退場

11月25日晚，葉建源與五位在區議會選舉中勝出的民主派候任區議員，進入理大與兩名留守者對話。鄺俊宇離校後，向聲援的示威者解釋校內的情況。（資料圖片／李澤彤攝）

理大圍城踏入第十日，仍有示威者留守理大。周二（26日）早上，警方於facebook帖文，呼籲逗留在理工大學的人士和平離開。警方表示，知悉理工大學已成立工作小組，成員包括教職員、專業輔導員、醫護人員、社工和保安等，今早約九時半已進入理大，勸喻留守人士盡快離開理大範圍。

警聯政府部門、獨立中間人 組成安全小組

警方續指，已聯同其他政府部門及獨立中間人組成安全小組，成員包括中學校長、社工、臨床心理學家、救護、消防，以及警察談判組、爆炸品處理課及傳媒聯絡隊等，於理工大學附近候命支援，有需要時提供協助。警方稱，一直與校方緊密聯繫及溝通，並重申以「和平方式」及「靈活彈性」兩大原則解決事件。

警方重申：所有離開人士 均獲公平對待

現時所有留守人士如有需要接受治療，警方會以「醫療先行」方式處理，不會即時作出拘捕，但會為他們拍照及登記個人資料，之後再作跟進。至於，其他無須接受治療的留守人士離開校園，警方會以既定程序依法處理。警方重申所有離開人士均會獲公平對待。

鄺俊宇fb帖文：只盼每一位朋友都能平安回家

除了警方連日的呼籲，多名立法會及侯任區議員抵達理大，希望與留守者對話。當中立法會議員鄺俊宇今日於facebook表示，「校方進場，警方退場，危機自然迎刃而解。高官們請別一再錯過，解決問題的黃金時間。不少人都在努力中，只盼每一位朋友都能平安回家，這是一個多麼卑微的願望？」

理大校董會主席林大輝：呼籲留守者 應理智離開

至於理工大學校董會主席林大輝，今早在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，校方與警方所派小組到校內是各有各做，校方希望留守者理智離開，警方盡快解封，以便校方修復、盡快恢復正常運作。林大輝呼籲留守者應理智離開，要求警方盡快解封。他呼籲，用和平、人道、公平方式解決，物件遭毀壞可以用錢修復，最不希望見到有人命受傷。