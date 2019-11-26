廣華街月內三宗劫案　錶行裝防爆膠片保不失　業界：近期太狼

昨晚（25日）旺角廣華街一間錶行發生企圖行劫案，七名分別持刀及錘的賊人闖入錶行指嚇，並嘗試以錘擊毀正門櫥窗玻璃搜掠，惟因無法擊穿櫥窗玻璃事敗逃去。遇劫店舖正門櫥窗玻璃留下多個蜘蛛網型裂痕，現場遺下一個錘子。

業界：裝防爆膠片保不失

附近鐘錶業界知情人士指，事發當時七名賊人當中兩人於錶行門外嘗試擊毀正門櫥窗玻璃，另外五人則走入店內指嚇職員及客人，惟其後賊人發現無法擊毀櫥窗玻璃，之後事敗逃去。人士又指，遇劫的錶行於兩日前剛為店舖櫥窗加裝防爆膠片，因而力保不失。

今件事件為廣華街一個月內第三宗錶行劫案，於11月8日，事件錶行旁邊的另一間錶行曾被四賊打劫，兩賊闖入店內持刀指嚇店員，打開夾萬及飾櫃，最終劫走約20隻總值約1000萬元的名錶；11月14日，廣華街1號一間錶行，三名大漢用錘擊毀玻璃門及櫥窗，並懷疑以牛肉刀指嚇負責人，劫走一批手錶。

十多間錶行無開門

記者於現場所見，廣華街及仁安大廈內商場一共有18間錶行，大部分錶行現時落閘關門或落半閘，只有5間錶行開門營業，另外有錶行則正進行加強防盜的裝修工程，包括有店舖正門櫥窗正加裝防爆膠片。業界人士指，因近期於廣華街一帶發生多宗錶行被劫，指劫匪「太狼」，最近十多日於廣華街的錶行大部分都沒有開門，部分有開門營業的店舖，亦將正門櫥窗的名錶收起，又指大廈內商場位置無保安，因此商戶在保安上亦只能靠自己，例如加裝防爆膠片等，但認為如賊人有心行劫，趁職員出入時上前挾持亦防不勝防。

現場一帶多間錶行關門。（林振華攝）