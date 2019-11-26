【11.26理大】二千理大校友籲解封重整校園　人性化協助被困人士

理大圍城踏入第十日，校園內仍有少量示威者留守，校方今（26日）派員入校，以多個小組形式搜索校園留守者，惟事後表示只發現一名女被困人士，副校長（科研發展）衞炳江教授指，校內衛生情況惡劣，強調已搜索每一間房，相信仍有人留守的可能性不高，又指明天會繼續搜索。 逾二千名理大校友聯署，籲警方及校方以寬容及人性化協助被困人士，及盡快處理校內危險物品及迫切衛生問題，其後警方應可隨即解除校園附近道路的封鎖，所有教職員可以自由進出校園。

聯署信中指綜合媒體及曾進校人士所悉，校內環境尤其是飯堂內的衞生情況相當差，另外又稱極度關心被困校園人士的狀況，希望校方及警方應該以更寬容的做法對待被困多日而造成精神上及身體上各種程度影響的人士，以最人性化的做法，協力解決，但指多日來校友及公眾看見只是「警方盡力圍堵，校方消極欠交待」的僵持局面。

建議入校檢查在校人士 處理危險品及衛生後解封

聯署信建議校方入校檢查是否尚有人士在校，如有發現應以更寬容方式讓他們離開校園，另外應盡快處理校內危險物品及迫切的衛生問題，其後警方應可隨即解除校園附近道路的封鎖，所有教職員可以自由進出校園，若有需要，校友更可今晚開始相約回校協助清潔及復修的工作。聯署信又希望校方及警方可以向公眾交待今、明兩日的安排，以便關心理大的人士可作出協助。聯署信至今晚10時，共有2072位校友聯署。

鄭達鴻：校方可更主動處理

參與聯署及協助發起行動的公民黨東區區議員鄭達鴻表示，於最近幾日已陸續有理大舊生，包括急救員、社工等曾經進入理大校園視察環境，發現校園環境情況十分惡劣，包括食物污染、垃圾堆積等，亦發現留守者的心理狀態不太平穩，鄭達鴻認為如警方與留守者雙方繼續僵持，對留守者的安全、或即使之後他們可離開，對他們的心理影響亦非好事，因此希望透過聯署，促請警方盡快解封校園，以及校方可以採取更主動的方式處理事件，包括進入校內搜索有否留守者，而鄭指經過不同渠道向校方交涉，校方今日亦已安排數隊人員於校園進行搜索。

鄭達鴻又指，昨日（25日）曾經進入理大了解情況，於校內見到兩名早前曾召開記者會及於網上直播的留守者，而未見其他留守者出現，他指現時不確定校內有否其他留守者，但指校方今日稱已搜索校園每一間房，相信警方及校方亦應接受結果。對於紅隧將於明日早上5時重開，鄭達鴻認為是一個好契機，希望校方盡快全面接管校園。