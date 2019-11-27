【11.27．理大】校方兵分多路「洗樓」　無發現後貼皺紋膠紙封門

理大圍城踏入第11天，相信仍有少量留守者在內，由於校內衛生環境惡劣，社會各界人士連日來進入校園勸籲留守者離開，理大校方自昨日起，一連兩日率領理大教授、輔導員等進入校內進行搜索，希望找到留守者，勸喻他們離開。今日（27日），理工大學校董會主席林大輝在一個電台節目表示，預料今日是最後一天搜索。

小隊進入房間內仔細搜索，包括檢查每個櫃。（郭倩雯攝）

今早，理工大學校董會主席林大輝出席港台節目《千禧年代》表示，校方今日會再進入校園搜索，預料會是最後一日作搜索。他預料，校內只剩下極少非激進的留守者，相信他們不會破壞學校，希望警方盡快解封現場及撤離。

昨日6小時的搜索中，眾人搜索校園多幢大廈的每一個房間及天台位置。50人的搜索隊由3位副校長、5位院長 、1名校董、多名教授、專業輔導員、醫療人員、社工和保安同事等組成，他們分成7個小組，逐層逐個房間搜索。

逐間房間搜索

昨日，記者跟隨其中一個小組於李兆基樓12樓搜索，該層大部分為化學實驗室，小隊進入房間前會自敲門，表明自己是理大職員及是來協助他們，等10多秒未見有回應，小隊便會用鎖匙開門，進入房間內仔細搜索，包括檢查每個櫃，無發現後便會鎖門離開，亦由校方人員在門上貼上皺紋膠紙封門，表示已檢查及無人在內。昨日的6小時搜索中，只於學生會大樓發現一名女留守者，相信她並非理大學生，被發現時身體虛弱且情緒不穩，輔導員在場勸喻她離開。

無發現後便會離開，由校方人員在門上貼上皺紋膠紙封門，表示已檢查及無人在內。（郭倩雯攝）

連日來的圍封，校園內由有逾千人，至現時的少量留守者，校內只剩下當日衝突時留下的混亂場面，沒有人清理的飯堂，腐肉已長滿蛆蟲，記者巡各大樓時，發現不少房間的玻璃、門被破壞，部分有實驗室的樓層，走廊有衣物，相信當日有示威者在此逗留，但他們沒有破壞實驗室的門。

亦有女博士的辦公室被大肆破壞，門口玻璃被打碎，大門被噴漆塗鴉，辦公室內一片狼藉，四處雜物，牆上貼有大字報印刷品等。