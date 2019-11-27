【理大圍城．拆局】校方促警解封　警未能入校一度膠著

理大圍城踏入第11天，相信校內仍有少量留守者，校方昨日進入理大搜索，6小時的行動中，接觸到一名女留守者，理大副校長衞炳江今日透露，該名女留守者與輔導員傾談期間離開，相信現時她仍在校園內。 理大今日派員進行最後一日搜索，並要求警方盡快解封。據了解，理大傾向不報警，希望自行搜索後能解封，如有需要，或先尋求消防協助。而警方因未接獲理大報警，未有「體面理由」進入校園搜索，因此未能作解封，令「圍城事件」陷入膠著。

理大副校長衞炳江今日透露，昨日接觸的女留守者仍在校內。（羅君豪攝）

今早，校方再率領由教授、輔導員、社工等100人，組成7隊進行搜索，搜索了一個上午，暫未發現留守者。理大行政副校長盧麗華稱，今日校方加強人手，由昨日的50人增至100人進行搜索，惟暫時未有發現。

今早理工大學校董會主席林大輝出席電台節目稱，預料今日會是最後一日搜索，有記者向盧麗華查詢是否最後一日的搜索行動，盧未有正面回應，僅表示「校方已盡最大努力」，至於會否報警處理，她同樣未有正面回應，稱「會同警方商討」。問及警方於解封前會否進入校園搜證，盧麗華則稱，「相信係警方嘅程序。」

據了解，一連兩日的行動主要是想尋找身體虛弱的留守者。（郭倩雯攝）

校方未報警 警方未能進入理大搜索

理大圍城至今第11日，事件一直陷入膠著局面，據了解，理大傾向不就事件報警，欲自行進入校園搜索，然後要求警方解封，惟警方遲遲未進入校園原因則是因為理大未報警求助，警方沒有「體面理由」進入校園搜索。警方若未能進入校園查看，了解校內是否仍有示威者，就難以即時解封，以免造成執法漏洞。傾向由消防處理校內危險物品

據悉，理大已完全今日的搜索行動，下午不會再進行搜索，若沒有特別原因，校方之後不會再進行搜索行動，而一連兩日的行動主要是想尋找身體虛弱的留守者。據悉，就處理校內危險物品，校方傾向由消防處協助，惟實際方法，由校長決定。而警方的安全小隊一直候命，有需要才進入校園內。翻查資料，本月初，中大出現示威者佔領校園後，當示威者陸續離去，校方曾就校內有大量危險品報警求助，及後警方曾進入校園，檢走約4000支汽油彈。

警方周一(25日)見傳媒時稱，警方十分關注理工大學情況，特別是留守者的心理、生理、情緒健康情況，因此警方已聯同其他政府部門及一批獨立中間人士，組成安全小組，成員包括中學校長、社工、臨床心理學家、防止自殺機構、救護、消防及警察談判組，準備進入理工大學校園範圍，進行游說工作，希望可以說服及勸籲留守者，以和平有序方式盡快離開校園，惟未有進入校園的日期。