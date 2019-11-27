【馬鞍山TATP】明愛學生示威獲取炸藥帶回校　O記七月曾破TATP倉

反修例運動逾五個月，繼七月搗破荃灣武器庫檢「三過氧化三丙酮」（TATP）烈性炸藥，警方今午（27日）再發現懷疑TATP，於明愛馬鞍山中學拘捕兩名男生。消息指，兩名男生早前參與示威活動，其間有人將炸藥交予他們，他們帶返學校並告知老師，校方報案揭發。今日爆炸品處理課一度封鎖學校部調查，學校公布為盡行深度清潔，明日停課一天。

學生參與示威獲交TATP

消息指，有關炸藥疑為「三過氧化三丙酮」（TATP）烈性炸藥。被捕17歲姓趙及18歲姓黎男生分別就讀中四及中六，有人透露早前參與反修例示威時，有人將炸藥交給二人。他們及今將炸藥帶返學校，並告知老師，校方揭發報警。

警方曾於七月檢獲1.5公斤TATP。（資料圖片）

TATP極不穩定 少量可炸毀汽車

根據資料，TATP又稱「熵炸藥」，過往有外國恐怖份子利用雙氧水、鹽酸和丙酮等原料，自製成TATP炸藥，呈白色結晶狀，是極為不穩定及敏感的爆炸品，很少劑量足以炸毀一部汽車。

七月荃灣工廈檢TATP即場5度引爆 27歲男遭控製造炸藥意圖危害生命或財產罪

今年7月，警方在荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房檢獲1.5公斤TATP，並即時在天台及梯間分5次進行引爆，現場傳出爆炸聲，天台牆角受損。該次事件中，警方拘捕27歲香港民族陣綫成員盧溢燊，控告他一項明知而管有爆炸品罪，其後改控製造炸藥意圖危害生命或財產罪，前者最高可判監14年，後者則最高20年。

四年前激進組織藏TATP

此外，過去十年警方數度檢獲TATP。2015年6月，警方於西貢蠔涌舊亞視廠房檢獲一批化學品，拘捕五男兩女涉串謀製造炸彈，並在其中一名男子家中檢獲TATP化學原料，當中有人自稱本土激進組織成員，前年其中三人被裁定罪成。2014年10月，時年15歲少年梁國雄，聲稱早年涉爆竊被捕期間遭警員虐待，為報復攜含TATP炸彈闖香港仔警署報案室，製造炸藥意圖危害生命或財產及企圖導致爆炸意圖危害生命或財產罪成，入獄六年。