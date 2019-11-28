馬鞍山「和你唱」散場　防暴警海濱長廊拘8男女包括12歲童涉刑毀

多名防暴警員拘捕7男1女。(網上片段截圖) 昨日(27日)深夜約11時，據報多名防暴警員在馬鞍山海濱長廊出現，截查在場人士，期間帶走多名青少年。消息稱，有青少年包括小童，參與「十八區商場和你唱」後，離開附近商場即被截查及拘捕。 有數名當區區議員隨後到馬鞍山警署跟進事件，其中錦英選區議員丁仕元，於今日凌晨2時許在其facebook上發佈帖文，指他與烏溪沙選區區議員李永成聯絡警方後，得知有7男1女青少年在事件中被捕。被捕男女涉嫌干犯「刑事毁壞」及「藏有攻擊性武器」等罪名。《香港01》正就事件向警方查詢。 其帖文原文如下：

是晚跟進海濱長廊被捕學生一事！我與李永成議員聯絡警方並獲回覆，內容大致如下： 「今晚共有七男一女被新界南衝鋒隊人員於馬鞍山拘捕懷疑干犯刑事毁壞和藏有攻擊性武器罪行，現在由沙田警區刑事偵緝隊接手作進一步調查。 由於被捕人士當中有未滿16歲人士，警務人員會聯絡有關家長前來警署。一如以往，警區會確保所有被捕人士在接受調查時受到公平對待。」 我們會繼續跟進事件！特別感謝現場協助的各位社工，辛苦你們了。

被捕人包括小童。(網上片段截圖)

消息稱，較早時附近商場內一間「元氣壽司」的維修圍板被人噴字。

警方回應指，警方昨日(27日)晚上約10時接獲報案，指馬鞍山西沙路608號一商場內有4間店鋪被毀壞。人員接報到場，經初步調查，在馬鞍山海濱長廊拘捕7男1女，年齡介乎12至17歲，涉嫌「刑事毀壞」。人員在其中一名13歲男童身上檢獲一個扳手及六合匙，及另一名12歲男童身上檢獲一把剪刀，兩人亦涉嫌同時「藏有攻擊性武器」被捕。案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。