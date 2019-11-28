【11.28理大】消防處理校園內危險品　警方入內搜證、EOD戒備

理工大學「圍城」事件已踏入第12天。今日上午7時左右，多名便衣警員乘坐「無牌頭」的警方私家車抵達理工大學校園外，部份便衣警員落車後，即場穿上寫有「警察」字樣的戰術背心。約7時45分，理大副校長（學生事務）楊立偉及多名消防員，亦抵達校園範圍。楊立偉表示，校內仍有汽油彈及攻擊性武器，警方解封前，需先處理危險品。處方人員指，希望以和平方或進行工作，希望校園可以安全，人員會盡快搜證，於沒有任何危險品下，再將現場交回理大校方。

消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業表示，消防會巡視校內所有危險品倉，以評估校內的消防安全情況。（鄧詠中攝）

警務處助理處長周一鳴：校內環境惡劣

警務處及消防處今日上午8時，就事件召開記者會。警務處助理處長（行動）周一鳴指，過去兩星期被人佔據，校內環境惡劣及危險，昨日校方通知警方，校內有很多危險品及攻擊武器。過去兩日，理大校方進行連串詳細搜索，但未有發現任何人留守，至於警方與不同專業人士組成安全小組，當中包括消防、救護、社署及，而警方派出爆炸品處理課、傳媒聯絡隊、刑偵人員、談判專家及心理學家等。

周稱：警隊希望以人道立場 處理今次事件

「我哋入到去，主要目的唔係搜索搜捕！」周指，今日安全小組進入理大校園有兩個目的，包括處理汽油彈腐蝕性物體等危險品，其次是處理罪案現場及完成搜證工作，「警隊一直以嚟希望以人道立場，以兩個大原則下處理今次事件，第一是和平方式，第二是靈活彈性處理。」

被問及一旦留守者有抗爭情況，周一鳴指有談判專家及心理學家等人員，希望以毋須抗衡的方式面對留守者。周指，最終的目是校內沒有任何危險品，於安全情況下交還予理大校方。周指警隊有一個法律責任，需要處理危險品及武器。

消防處：巡視校內所有危險品倉

消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業表示，消防處十分關注校內存有危險品及安全情況。消防今日派出危險品科及危險物質事故專隊，由理大教職員陪同下進入校園，「如果發現有任何危險化學品，會造成危險或者洩漏，我哋會採取行動降低風險。」黃鎮業稱，消防會巡視校內所有危險品倉，以評估校內的消防安全情況。

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安全小組入理大蒐證

理工大學「圍城」事件已踏入第12天，警方昨公佈於今早(28日)派出由談判專家、爆炸品處理課、刑事偵緝人員及傳媒聯絡隊等進入校園；期間，將聯同由消防處救護員、臨床心理學家等組成的安全小組，一同進入校園內，先處理危險品及攻擊性武器，及就校園被破壞情況進行蒐證工作，警方昨稱，希望於完成工作後盡快重開校園。

便衣警員抵理大

今日上午7時左右，多名便衣警員乘坐「無牌頭」的警方私家車抵達理工大學校園外，部份便衣警員落車後，即場穿上寫有「警察」字樣的戰術背心。約7時45分，理大副校長（學生事務）楊立偉及多名消防員，亦抵達校園範圍。楊立偉表示，校內仍有汽油彈及攻擊性武器，警方解封前，需先處理危險品，故與消防員到場處理。他表示，由於有校內危險品，認為留守者處境並不安全。楊立偉回應傳媒提問後，就先行離開，消防員則於校內檢視。