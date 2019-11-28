【網上情緣】四地警烈焰行動　拘39網戀騙子最老71歲　涉3400萬元

「網上情緣」騙案時有所聞，在網上結識「伴侶」墮入愛河，繼而被對方以花言巧語騙取金錢。香港、澳門、新加坡及馬來西亞四地警方聯合偵破跨境網上情緣騙案，拘捕39名男女，涉及139宗騙案，總損失金額約3,400萬港元。

網絡安全及科技罪案調查科人員與澳門、新加坡及馬來西亞執法機構展開「烈焰」聯合行動，以打擊跨境「網上情緣」。四地執法機構於本月19至21日共拘捕9名男子及30名女子，年齡介乎26至71歲，相信行動已瓦解一個跨境「網上情緣」犯罪集團。

馬來西亞拘三名骨幹成員

警員在馬來西亞拘捕兩名外籍男子及一名外籍女子，年齡介乎33至49歲，相信為該跨境騙案集團的骨幹成員；香港拘捕一名男子及12名女子，年齡介乎27至71歲；澳門拘捕一名男子及3名女子，年齡介乎26至35歲；新加坡拘捕4名女子，年齡介乎28至67歲；馬來西亞拘捕5名外籍男子及10名外籍女子，年齡介乎35至67歲。以上被捕人士涉嫌向集團提供其銀行戶口以從事收取騙款及進行「洗黑錢」等罪行。

139宗騙案涉3400萬元

經調查後相信，該跨境騙案集團分別涉及58宗、10宗、41宗及30宗在香港、澳門、馬來西亞及新加坡的「網上情緣」騙案，總損失金額約3,400萬港元。警方提醒市民，任何人如果觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。另外，借出銀行戶口供他人使用，亦有可能干犯俗稱洗黑錢的罪行，最高刑罰可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。市民如懷疑受騙，應立刻報警求助或致電香港警察「防騙易」二十四小時熱線18222尋求協助。