【11.28理大】檢3800汽油彈無發現留守者　警有信心周五解封校園

理大圍城第十二天，警方與其他政府部門組成安全小組進入理大，移除危險品及攻擊性武器， 並進行搜證。周四（29日）安全小組於校園內檢獲3801枚汽油彈、921樽卡式石油氣罐、558瓶化學物品、腐蝕性液體、12把弓及弩、200支自製箭及一把氣槍等，並拆除12個大型投擲器。警務處助理處長周一鳴稱，周四無發現留守者，強調行動目的與搜捕無關，會以醫療先行處理留守者，勸籲留守者在這種環境經過兩周，應先求醫。周五安全小組行動持續，警方有信心會周五完成相關工作，屆時解閉、警員離開，將校園交還校方。

檢獲3801枚汽油彈。（歐嘉樂攝）

警：入理大為移除危險品及搜證 汽油彈遍佈角落

安全小組首日工作於晚上9時告一段落，警方與消防處代表在理大外見傳媒。警務處助理處長 (行動) 周一鳴表示，安全小組進入理大有兩個目的，包括移除、處理所有危險品或攻擊性武器，並進行搜證。他指，理大校園差不多每一個建築物、每樓層均受到不同程度破壞，汽油彈或攻擊性武器等遍佈角落，有汽油彈、腐液及石油氣罐在陽光下曝露了一段時間，倘爆炸，後果不陷設想。

警：有信心明解封

周一鳴又指，由於校園範圍廣大，警方刑偵、鑑證科、政府化驗所及消防處派員組成不同小隊，有系統進入每一個建築物搜證及處理危險品。同時爆炸品處理課在校園作撤底搜查，以確保無危險物會構成即時危險。而首日的工作已落一段落，他有信心周五會完成相關工作，解封校園並交還校方。

檢3800枚汽油彈拆12巨型投擲器

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，在校園內檢獲3801枚汽油彈，其中100枚綑綁着卡式石油氣罐，另外檢獲921樽卡式石油氣罐、558瓶化學物品（包括強酸強鹼）、高腐蝕性液體及可製炸藥物品，但無發現炸藥製成品。同時，檢獲攻擊性武器包括12把弓及弩、200支自製箭及一把氣槍。小組在不同位置拆除12個大型投擲器，4箱用作刺穿車胎的釘。李指，上述的物品曾在附近一帶被範圍使用過，試圖傷害警員及附近的人。同時，在停車場發現44輛車被毀壞，部分油蓋被打開或油箱被鑿穿，相信毀壞者為取電油製汽油彈。

12個巨型投擲器被拆除。（孔繁栩攝）

550公升易燃液體、20公升腐液、80公升有毒物質

消防處副消防總長黃鎮業表示，處方派出危險品課、消防設備專責隊伍、政策課、危害物質專隊及行動組合共53名成員分成四組，為校內的危險化學品進行風險評估，今日主要巡視風險較高的地方。直至晚上9時，以風險為本的策略下，已巡查平台、實險室、所有危險品倉及大樓，初步點算，疑有逾550公升屬第五類危險品易燃液體、20公升屬第三類危險品腐液、80公升屬第四類危險品有毒物質等。

27間危險品倉無被破壞

黃鎮業指，實險室有被破壞及進入情況，危險品倉15支滅火筒被取走，27間危險品倉無被破壞。而校內其他地方消防設備被破壞，包括喉轆系統、滅火筒、消防警鐘、出口指示牌等。為減即時危險，消防處人員已將易燃品移離陽光下；蓋好打開的危險品；圍封危險品及搬離高處易墮下的石頭。他又指，地下停車場汽車油缸被破壞，造成洩漏，傳出電油味，人員已堵塞洩漏並加鼓風機，改善現場通風。

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醫療先行

周一鳴稱，進入理大的兩個目的均與搜捕無關，今日亦無遇到留守人士，警方無估計有多少人留守。他強調，拘捕非現時主要關心的地方，面對堅持留守人士會以「醫療先行」，在這種環境下經過兩周，勸籲他們應先求醫，至於拘捕亦要先搜證，將來會根據正常程序、依法處理。警方今晚不會留在校園內，安全小組明日繼續相關工作。