【警方記者會】理大拘1377人　各大學檢逾萬汽油彈　警：目不暇給

理大圍城多日，警方於昨日起派出安全小組及刑偵人員進入校園，一連兩日進行搜證及處理危險品，至今午完成行動，撤走並解封校園。警方於記者會指，行動中檢獲3989支汽油彈、1339支壓縮氣體，又檢獲化學品及攻擊性武器包括錘子、弓箭、大型投擲器及氣槍等。 警察公共關係科總警司郭嘉銓指，警方至今總拘捕人數5890人，包括涉嫌暴動、非法集結等，當中理大事件共拘捕1377人，由理大離開被拘捕的有810人，567人於理大外圍或周邊被拘捕，18歲以下人士登記人數有318人。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，於校內見到一條頗完整的汽油彈生產線令他「目不暇給」，指感覺示威者處心積慮製造武器，準備與警方作戰。

警方記者會交代理大事件，共拘捕1377人。（余睿菁攝）

周一鳴指校園範圍大，每個樓層有不同類型及程度損毀。（余睿菁攝）

檢獲3千多支汽油彈、壓縮氣體等

警務處助理處長（行動）周一鳴總結理大行動，指警方於11月27日收到理大校方通知，校內出現大量危險品，多處地方被破壞，周指警方有法律上責任處理危險品，於過程中希望盡快完成搜證工作，移除危險品及交還安全的校園予校方。警方組成的安全小組於昨今兩日（27及28日）進入校園，於今早10時完成搜證及移除危險品，於中午將理大一帶封閉的道路重開。警方於行動中檢獲3989支汽油彈、1339支壓縮氣體，當中100支綑綁上汽油彈，另外檢獲601支化學品、573件攻擊性武器，包括錘子、弓箭、大型投擲器及氣槍。

周一鳴指校園範圍大，每一樓層不同類型及程度損毀，另外有石油氣罐、汽油彈暴露於陽光下一段時間，如發生爆炸後果不堪設想。周又指警方兩日檢獲的證物，與17及18日於理大一帶暴亂中有出現武器吻合，包括用作投擲汽油彈、磚頭的投擲器，及於18日有警方傳媒聯絡隊小腿中箭，警方亦檢獲28支弓及200支箭。周指理大事件是因有暴徒佔據理工大學，及於17日向警方及市民攻擊，另外周又指有暴徒稱警方曾闖入校園，稱是無稽之談。周指樂見事件能以和平模式完滿解決。

郭嘉銓指，希望理大事件可以成為連續6個月暴亂的轉捩點，讓香港社會回歸和平及理性。（余睿菁攝）

理大事件共拘1377人 318未成年人被登記

郭嘉銓指，理大內發現近4000枚汽油彈，早前中大亦有接近4000枚汽油彈，加上其他院校周邊的汽油彈數量，加起來超過1萬支，面對暴徒警察透過人性化處理，化解危機。自11月19日，警方有12 人受傷，至今共483名警務人員受傷。警方在11月21日，曾於元朗使用一枚海棉彈。警方至今總拘捕人數5890人，包括4368男1522女，年齡介乎11至83歲，包括涉嫌暴動、非法集結等。理大事件中，共拘捕1377人，由理大離開被拘捕的有810人，567人於理大外圍或周邊被拘捕，18歲以下人士登記人數有318人。郭表示，理大事件反映衝突原來可以透過不流血的方式解決，而解藥是希望大家能放棄暴力，雙方才有溝通空間，「只有暴徒放低手上汽油彈，我哋先可以握手去傾。」對於理大事件可以和平落幕，無人嚴重受傷，郭希望理大事件可以成為連續6個月暴亂的轉捩點，讓香港社會回歸和平及理性。

消防處消防區長（政策課）林建軍表示，消防員於昨日及今早派出94名人員入校，於校內作出消防安全評估，包括巡視平台、所有大樓、實驗室及危險品倉庫，人員於校內發現大量危險品，包括汽油彈、卡式裝石油氣罐，另外又發現其他危險品包括易燃液體，腐蝕性液體，有毒物質如次氯酸納溶液等，消防人員已採取即時行動減低現場消防安全風險，包括將暴露於陽光下的危險品移除，將打開蓋的危險品蓋好避免進一步揮發，另外又將於置於圍牆的磚頭移走，及圍封涉及危險品地方，將危險品交由警方跟進。

李桂華指於理大現場感覺很濃烈，與一般處理嚴重罪案現場一樣。（余睿菁攝）

李桂華指於理大現場感覺很濃烈，與一般處理嚴重罪案現場一樣。（余睿菁攝）

李桂華：與處理嚴重罪案現場一樣 汽油彈生產線「目不暇給」

李桂華指，警方於理工大學進行搜證，除了於調查個別人士有否牽涉刑責，亦會留意整體情況，將來如於檢控時會向法庭交代，李指於理大現場十多小時，指感覺很濃烈，與一般處理嚴重罪案現場一樣，「知道當時發生緊咩嘢」，李指首先會知道示威者的企圖，發覺他們很想做很多不同武器，包括化學物質如強酸、強鹼、腐蝕性等器具，部分已經包裝好，而經過化驗後，化驗師指有部分物品會製成爆炸品，但李指幸好見不到製成品，亦未見曾於衝突中使用。李桂華又指，於校內見到一條頗完整的汽油彈生產線，令他「目不暇給」，包括如何製造及運送到所謂前線。另外李又指有弓箭、投擲器放於校園四周，都是他們會見到或遇到警員的位置，所以對此有強烈感覺，「佢係處心積慮製造好多武器，準備同我哋有一場作戰」。

報道指教職員回校改卷被捕 李桂華：無收到有關報告

有報道指一名於本月18日於理大被捕的教職員，早於16日已因改卷而回校，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，現時所有理大的被捕案件由O記跟進，但目前未有收到有關事件的報告，但他向該名受訪的人士表示，根據《普通法》所有人於被捕後可以向警方提供口供，指如有此事事主應保持其說法提供調查人員，又指建議事主可以提供相關證人去證明其說法，指可以幫助警方調查。

另外被問到於理大登記後離開的318名未成年人士事後有否人被捕，李桂華指對於警方未有拘捕有關人士，警方會先翻查所有於理大檢獲的證據，以及警方需要取得法律意見，決定會否向有關人士作出檢控。

警方撤離理大，交由校方處理。（黃偉民攝）

記者會持續更新內容

【17:15】對於美國簽署《保護香港法案》不再供應武器及警方，郭嘉銓指警方於採購裝備及彈藥及過程有全世界採購過程及符合採購法規。另外被追問印尼女記者被眼被射傷案件投訴，現時進展為何，警方仍未公開警員身份是否包庇，江永祥指不存在是否包庇，資料是否「一定要畀或唔畀」，又指投訴警察課與投訴人代表律師正保持溝通，當中有法律觀點需要解決，江指如警方有時向某些機構取資料，「相關機構都無話一定要畀或唔畀」，最重要是過程要達到相關法規的要求，例如個人私隱條例的考慮。

被問到於11月18日晚油麻地衝突中發生懷疑人疊人事件，警方是否有阻礙義務急救員救援，江永祥指有人希望轉移視線，將過程中不同事件放大，指警方過程中是據法例拘捕明顯犯法的人。江永祥又指於過去幾個月於辨認現場人士有不同程度的困難，包括記者、自稱急救員等，「總之佢哋有個身份話自己，係現場唔係參加示威」，指警方已重覆說明被捕人安全及保安是其中一個考慮，因此必然要將身份不明的人排除於封鎖線外，另外現場亦有消防救護同事處理急救工作，非完全沒有理會有關人士的傷勢或急救需要。

【17:08】對於行動中受傷警員，郭嘉銓指自己於擔任警察公共關係科崗位前曾任職人事部，指自己有探望過很多受傷同事，指他們士氣很高昂，因知道於前線仍有很多同袍工作，因此他們很多都希望盡快返回崗位。郭嘉銓又指，對同事來說肢體襲擊非最大傷害，而是現場一些言語謾罵，以及對警察宿舍的攻擊及對他們家人的起底，因此警方除於醫療上向同事有適切治療，於心理輔導及宿舍組等都會提供協助，又指希望市民理解警方過去5個多月工作是為了回復社會平靜。

【17:05】李桂華指，警方於理工大學進行搜證，除了於調查個別人士有否牽涉刑責，亦會留意整體情況，將來如於檢控時會向法庭交代，李指於理大現場十多小時，指感覺很濃烈，與一般處理嚴重罪案現場一樣，「知道當時發生緊咩嘢」，李指首先會知道示威者的企圖，發覺他們很想做很多不同武器，包括化學物質如強酸、強鹼、腐蝕性等器具，部分已經包裝好，而經過化驗後，化驗師指有部分物品會製成爆炸品，但李指幸好見不到製成品，亦未見曾於衝突中使用。李桂華又指，於校內見到一條頗完整的汽油彈生產線，令他「目不瑕及」，包括如何製造及運送到所謂前線。另外李又指有弓箭、投擲器放於校園四周，都是他們會見到或遇到警員的位置，所以對此有強烈感覺，「佢係處心積慮製造好多武器，準備同我哋有一場作戰」。

【17:10】就美國通過《香港人權與民主法案》，警方會否擔心會被制裁，郭稱未有收到具體內容，暫未能評論。

記者追問11月18日警員棍打油麻地示威者的休假情況，江指涉事警員過程中有受傷，因此正放病假仍未復職。江指過去數月，或會看到被拘捕人士被壓在地上，「看似被制服」，但為令對方之後難以反抗或逃走，一定要上手扣或索帶，否則疑犯逃走或被搶犯風險較高，「大家未必會睇到，佢哋雙手會揸實拳頭，唔俾我哋上手扣，呢啲可能喺遠啲鏡頭未必睇得到」警員判斷要用適當武力，令他有痛楚，放棄手部的反抗。

至於印尼女記者被警方射盲，希望獲得警員身份，江稱警察投訴科已收到投訴，投訴科與投訴人代表律師正保持緊密聯絡，並指律師索取的資料或牽涉法律程序，強調警方正嚴肅及緊張跟進事件。江稱，「唔認同係拖，只係過咗兩個月姐」，並稱相關事件牽涉很多法律程序，大家都有法律理據「俾或者唔俾」，牽涉法律程序事件必然會較長。郭補充，10月至11月警方先後有五次書面回覆律師，絕對不是沒有回覆，只是資料交往仍進行中。

【17:00】有報道指一名於本月18日於理大被捕的教職員，早於16日已因改卷而回校，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，現時所有理大的被捕案件由O記跟進，但目前未有收到有關事件的報告，但他向該名受訪的人士表示，根據《普通法》所有人於被捕後可以向警方提供口供，指如有此事事主應保持其說法提供調查人員，又指建議事主可以提供相關證人去證明其說法，指可以幫助警方調查。

另外被問到於理大登記後離開的318名未成年人士事後有否人被捕，李桂華指對於警方未有拘捕有關人士，警方會先翻查所有於理大檢獲的證據，以及警方需要取得法律意見，決定會否向有關人士作出檢控。

對於11月18日晚油麻地衝突三輛警方小巴衝向示威者群，行動部高級警司汪威遜再一次表示駕駛快速不等如不安全（Drive fast doesn’t mean unsafe），指行動屬警方策略性手法，目的是為處理嚴重罪惡，指當時有數千人於街上聚集，做成破壞及使用極度暴力影響公共安全，指當時警方車輛有警車聲及響號，警告有關人士離開，指警員行動原因及手法是根據訓練及有相關資歷，而於行動後警方亦會進行評估。

【16:50】有傳媒報道指警方考慮使用木彈驅散示威者，行動部高級警司汪威遜指，警隊已於16年前開始使用木彈，屬於涵蓋式的防暴武力，1.5吋長的木製彈藥，目的利用痛楚驅散。汪指，因應行動效率及使用應用性，10多年前引入橡膠彈取替木彈，警方不時檢討本身彈藥的效能，「唔會話轉咗某一隻彈係提升武力，另一隻彈武力降低，其實講緊武力效果係點」至於警隊未來會否再使用更高級別武力，汪稱「應該唔會有咁嘅事發生」，但強調警方會不斷檢視，若彈藥適合，警方一定會採用。

至於重聘退休警員，郭承認警隊需要更多人手支援前線警員，歡迎政府可以在現有框架中用不同措施協助警隊增加人手，郭稱其他紀律部隊或退休警員，對於服務香港、參與止暴制亂方面，均「好想去貢獻」，因此繼懲教處亦有入境處及海關加入擔任特務警察。郭稱，自2015年公務員事務局容許讓退休警員以合約形式重返警隊，因此會趁機聘請退休警員，希望能「齊上齊落」讓香港回復平靜，人數約1000人。

【16:40】郭嘉銓總結，過去三星期全港大學的亂局，經歷無數汽油彈及弓箭洗禮下告一段落，過去數日香港終於享受片刻寧靜，形容「短短幾日寧靜對於香港來講變得非常奢侈」至於用了數十年的紅隧被停用，郭稱「當失去時大家才知道原來是如此珍貴、對香港來講是那麼重要。」郭表示，理大事件反映衝突原來可以透過不流血的方式解決，而解藥是希望大家能放棄暴力，雙方才有溝通空間，「只有暴徒放低手上汽油彈，我哋先可以握手去傾。」對於理大事件可以和平落幕，無人嚴重受傷，郭希望理大事件可以成為連續6個月暴亂的轉捩點，讓香港社會回歸和平及理性。

【16:35】消防處消防區長（政策課）林建軍表示，消防員於昨日及今早派出94名人員入校，於校內作出消防安全評估，包括巡視平台、所有大樓、實驗室及危險品倉庫，人員於校內發現大量危險品，包括汽油彈、卡式裝石油氣罐，另外又發現其他危險品包括易燃液體，腐蝕性液體，有毒物質如次氯酸納溶液等，消防人員已採取即時行動減低現場消防安全風險，包括將暴露於陽光下的危險品移除，將打開蓋的危險品蓋好避免進一步揮發，另外又將於置於圍牆的磚頭移走，及圍封涉及危險品地方，將危險品交由警方跟進。

【16:30】郭嘉銓又交代另外兩宗發生於馬鞍山的案件，指於本月27日，警方接報馬鞍山一間學校，兩名分別中四及中六學生帶同名為「TATP」的爆炸品回校，涉嫌管有炸藥被捕，爆炸品處理課人員到場將有關爆炸品檢走化驗。警方其後於其中一名被捕學生的銀包搜獲一枚空彈殼，學生再被以涉無牌管有彈藥被捕。郭嘉銓指TATP外觀似白色粉末，但殺傷力巨大，又重申管有炸藥屬嚴重罪行，指情況令人擔心，如有少量TATP於鬧市或學校引爆，後果不堪設想。

郭又指於27日夜晚，馬鞍山廣場四間店舖被刑毀，警方拘捕7男1女涉刑事毀壞，年齡介乎12至17歲。郭指其中一名13歲男童，身上藏有一把士巴拿及六合匙，另一人身上藏有一把剪刀，兩人再涉嫌藏有攻擊器武器被捕，案件現由沙田警區刑事調查隊第四隊調查。郭嘉銓表示擔心被捕人年紀愈來愈小，但涉干犯的罪行越來越嚴重。

【16:20】對於警方使用三輛小巴高速駛向人群懷疑造成人踩人，郭嘉銓指當晚有數以千計的暴徒於油麻地計佐敦一帶堵路，投擲過千汽油彈，警方別無選擇下使用催淚煙驅散，驅散期間暴徒試圖逃避法律責任，「逃走期間不同位置有人跌倒」，警方整晚拘捕213人，其中33人報稱不適送院，其時有救護員提供協助。郭否認警方的三輛小巴高速駛向人群造成人踩人，警方對比駕駛小巴時間，與碧街有人受傷位置及時間不一，當時警方的巴士於豉油街行駛，與碧街有人受傷時間相差45分鐘，兩地點亦完全無關係，有人跌倒時警方亦無阻繞任何救援工作。郭指警方目標只是想拘捕不斷投擲汽油彈的暴徒。

【16:15】警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，自11月初香港多間大學遭暴徒佔據及破壞，理大事件中為顧及現場留守的示威者及暴徒的安全及健康，一直用和平、彈性及靈活方法處理問題，對於需要醫療的人士，未有作即時拘捕，只登記資料，作為日後追究用途，之後協調不同人士進入校園勸說，至周三理大工作小組搜索後，警方安排安全小組，包括爆炸品處理課、刑事調查組、臨床心理學家、談判組等進入校園。郭嘉銓指，理大內發現近4000枚汽油彈，早前中大亦有接近4000枚汽油彈，加上其他院校周邊的汽油彈數量，加起來超過1萬支，面對暴徒警察透過人性化處理，化解危機。自11月19日，警方有12 人受傷，至今共483名警務人員受傷。警方在11月21日，曾於元朗使用一枚海棉彈。警方至今總拘捕人數5890人，包括4368男1522女，年齡介乎11至83歲，包括涉嫌暴動、非法集結等。理大事件中，共拘捕1377人，由理大離開被拘捕的有810人，567人於理大外圍或周邊被拘捕，18歲以下人士登記人數有318人。

【16:05】警務處助理處長（行動）周一鳴總結理大行動，指警方於11月27日收到理大校方通知，校內出現大量危險品，多處地方被破壞，周指警方有法律上責任處理危險品，於過程中希望盡快完成搜證工作，移除危險品及交還安全的校園予校方。警方組成的安全小組於昨今兩日（27及28日）進入校園，於今早10時完成搜證及移除危險品，於中午將理大一帶封閉的道路重開。警方於行動中檢獲3989支汽油彈、1339支壓縮氣體，當中100支綑綁上汽油彈，另外檢獲601支化學品、573件攻擊性武器，包括錘子、弓箭、大型投擲器及氣槍。

周一鳴指校園範圍大，每一樓層不同類型及程度損毀，另外有石油氣罐、汽油彈暴露於陽光下一段時間，如發生爆炸後果不堪設想。周又指警方兩日檢獲的證物，與17及18日於理大一帶暴亂中有出現武器吻合，包括用作投擲汽油彈、磚頭的投擲器，及於18日有警方傳媒聯絡隊小腿中箭，警方亦檢獲28支弓及200支箭。周指理大事件是因有暴徒佔據理工大學，及於17日向警方及市民攻擊，另外周又指有暴徒稱警方曾闖入校園，稱是無稽之談。周指樂見事件能以和平模式完滿解決。