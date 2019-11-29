【警方記者會】油麻地衝突涉毆被捕者　相關警員被投訴正放病假

11月18日晚上，警方包圍理大，大批示威者於油尖旺一帶堵路破壞，圖分散警力營救理大被困的示威者。當晚在油麻地，警方使用三輛小巴高速駛向人群，一度被指造成人踩人事件。今日(29日)，警方於記者會上再作出否認，並進一步指出，小巴駛向人群的時間、地點，跟有多人受傷的事件的時、地根本不同。此外，當晚衝突中，有警員被拍到向一名已被捕人士連打七棍，警方指，相關警員已收到投訴及正在休假，而該被捕人已被落案起訴。

11月18日晚上，油麻地，警方使用三輛小巴高速駛向人群。（網上截圖）

小巴駕向人群跟人踩人事件 時間相差45分鐘

警察公共關係科總警司郭嘉銓指，當晚有數以千計「暴徒」於油麻地及佐敦一帶堵路，投擲過千汽油彈，警方在別無選擇下，使用催淚彈驅散，於驅散期間，「暴徒」試圖逃避法律責任，「逃走期間不同位置有人跌倒」，警方整晚拘捕213人，當中33人報稱不適送院，其間有救護員提供協助。

有消息指，當晚警方三輛小巴高速駛向人群造成人踩人事件，郭嘉銓對此否認，指出警方對比駕駛小巴時間，與碧街有人受傷位置及時間，發現時、地不一，當時警方的巴士於豉油街行駛，與碧街有人受傷時間相差45分鐘，兩地點亦完全無關係，有人跌倒時警方亦無阻繞任何救援工作。郭指警方目標只是想拘捕不斷投擲汽油彈的暴徒。

行動部高級警司汪威遜再一次表示駕駛快速不等如不安全（Drive fast doesn’t mean unsafe），他指行動屬警方的策略性手法，目的是為處理嚴重罪惡。他指當時有數千人於街上聚集，做成的破壞及使用極度暴力影響公共安全，他指當時警方車輛有警車聲及響號，警告有關人士離開，並指警員行動原因及手法是根據訓練及有相關資歷，而於行動後警方亦會進行評估。

有片段拍攝到一名警員向一名被制服在地止的人士腳部，用警棍連打7下。（尼泊爾網台HKNepal.com片段截圖）

此外，有網片拍到，當晚在油麻地，有警員將一名已被壓在地上、沒有反抗的人士，用警棍連打七下。警察公共關係科高級警司江永祥回應有關事件時指，當刻示威者投擲逾300個汽油彈，警方要快速採取拘捕，當時拘捕了213人，但仍有逾千人向警投雜物，需要快速及完全制服他們，「你哋所講嘅完全被制服，同我哋所講嘅完全被制服好多時有分別，係咪佢訓咗喺到等於完全被制服呢？要上膠索帶才算完全制服」。他指，有關事件警方已收到投訴，相關警員因也有受傷，所以正放病假。