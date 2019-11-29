【警方記者會】木彈六七暴動曾用可射斷腳　警澄清：無計劃再使用

新任一哥鄧炳強昨日與傳媒茶聚時表示，會考慮重新引入木彈驅散示威者。今日(29日)，警方行動部高級警司汪威遜於例行記者會上回應指，警隊已於16年前開始停用木彈，被橡膠彈所取代。木彈屬於涵蓋式的防暴武力，10.5吋長、直徑約1.5吋的木製彈藥，目的為利用痛楚驅散人群。資料顯示，警方在六七暴動時曾使用木彈，其威力可致斷腳。 警方晚上再於Facebook澄清，指木彈是十多年前機動部隊進行防暴工作時的其中一種武器，後來引入橡膠彈以取代木彈，指警隊並沒有計劃再使用木彈。

民權觀察指，現時香港警察已配備催淚彈、海綿彈、橡膠彈、布袋彈等武器。（資料圖片／蔡正邦攝）

汪威遜表示，16年前警方以橡膠子彈代替木彈，木彈長度10.5吋，直徑約1.5吋，目的希望驅散一群人，並非針對某一目標，警方會不斷審視彈藥使用，但維持最低武力使用指引，「唔會話轉咗某一隻彈係提升武力，另一隻彈武力降低，其實講緊武力效果係點」，至於警隊未來會否再使用更高級別武力，汪稱「應該唔會有咁嘅事發生」，但強調警方會不斷檢視，若彈藥適合，警方一定會採用。

晚上澄清：無計劃再使用木彈

警方晚上於Facebook再就木彈疑問澄清，指有報道引述警方管理層，稱警方正考慮在驅散示威者時使用木彈，警方指木彈是一種約10吋長的木制彈種，是十多年前機動部隊進行防暴工作時的其中一種武器，主要用作驅散人群而非針對個別人士。後來經過彈藥及行動效能覆檢，為了提升行動效率，警隊遂引入橡膠彈以取代木彈，警方指警隊並沒有計劃再使用木彈。

木彈是由俗稱「大口槍」的法德魯吋半口徑槍（左二）發射。（資料圖片）

據了解，木彈在六七暴動時有使用過，其原理是發射木彈至地上，再利用反彈力擊向示威者的腳部，其殺傷力較橡膠子彈強勁，可導致斷腳。警方在今次應付示威者上，發現警隊內缺乏一些可在中、短距離內，導致示威者失去攻擊力的非致命武器。

翻查資料，過去警隊曾於多次社會運動中使用木彈。1989年12月的「芝麻灣船民騷動」中，警方曾使用12枚木彈；1966年「天星小輪加價暴動」事件中，警隊亦曾使用木彈；而於「六七暴動」中，據資料警方亦曾多次使用木彈，包括於5月11至13日共發射207枚木彈。

木彈由俗「大口槍」發射

有曾參與應對六七暴動的退休警透露，木彈是由俗稱「大口槍」的法德魯吋半口徑槍發射，射程可達70米，以約10度角打，發射到距離人群7至8米的地上，木彈反彈後便會旋飛，繼而擊到人群的腳部，反彈後的高度可至膝蓋對上5吋，在第一波旋飛中被打中脆弱位置可致斷腳，威力比橡膠子彈更強。他指，記憶中自70年代初在愛爾蘭出現使用木彈事故後，港府遂檢視並引入橡膠子彈逐步取替。

警方行動部高級警司汪威遜指，警方不時檢討本身彈藥的效能，若彈藥適合，警方一定會採用。(余睿菁攝)

民權觀察指出，警方在非實彈及低致命性武器中尋求更大殺傷力武器的態度，亦有違聯合國《執法人員使用武力和火器的基本原則》中，避免以武力引致死亡或傷害人身的精神。

民權觀察稱，現時香港警察已配備催淚彈、海綿彈、橡膠彈、布袋彈等武器，於過去示威中造成多人受傷，包括至少三人眼睛因而嚴重受創或失明。現時已有兩宗示威者遭實彈射擊引致嚴重受傷的事件，屬令人十分憂慮的警號。