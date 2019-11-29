【理大】圍城十三日終解封　校內遺大批物資　市民入內檢拾

理大圍城第十三日，警方今（29日）終解封理工大學，將管轄權交還理大。11月16日圍城前夕，有市民得悉理大需要物資，不斷將醫療用品、眼罩、防毒面具等物資運送至理大，如今人去樓空，校園內剩下大批醫療物品；圍城首日，校園內有多達1000人被困，留守人士不斷嘗試逃離理大，校園內遺下他們匆忙扔掉的頭盔、眼罩、豬嘴等物品。今日傍晚，有人進入理大校園執走完好的物資，惟未有透露物資自用或捐贈他人。

理大解封，市民經過好奇，紛紛舉機拍攝。（高仲明攝）

下午四時半，理大保安向傳媒表示，由於需盡快進行修復工程，故除理大工作人員外的所有人士，包括記者，均不得進入校園，而保安亦勸籲理大內的記者離開。之後工作人員於理大正門放置水馬，亦有保安於天橋位置、出入口把守，旁邊有數名保安人員駐守，禁止公眾人士進入校園，有途人經過好奇，舉機拍攝理大內情況。

有學生進入理大執拾可用物資。（王譯揚攝）

11月16日圍城前夕，有市民得悉理大需要物資，不斷將醫療用品等物資運送到理大，如今人去樓空，急救房內剩下大批醫療物品，警方圍城後的日子，留守人士不斷嘗試逃離理大，校園內遺下他們匆忙扔掉的頭盔、眼罩、豬嘴等物品，物資隨處可見，甚至有大量完好、未用過的物資。傍晚６時許，有兩名穿著校服、戴著頭盔、口罩的青年，從理大後門進入校園，兩人手持大袋膠袋執拾可用物資，他們向記者表示不會由正門出入。另外，有一名中年大叔拖著行李箱及紅白藍袋進入理大，他執拾了一箱防毒面罩、眼罩等，他未有透如何處理執拾得來的物資，只詢問記者離開校園時會否搜身。