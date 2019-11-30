【逃犯條例】原訂12月1日再開　又一城遭破壞仍圍封　重開未有期

反修例風波遍及全港，各大商場難倖免。九龍塘又一城在11月10日有便衣警闖入，被制服人士頭破血流，當晚更傳出商場內有人重傷的傳言。兩日後，又一城以安全考慮為由提早於下午2時關門，但當晚仍有數度闖入又一城內大肆破壞，火燒聖誕樹，玻璃圍欄全碎。又一城翌日宣布要關閉維修，有商戶當時曾指暫定明日（12月1日）重開。惟記者今日到又一城了解，保安指重開無期，而又一村新任區議員劉偉聰亦在facebook上指，與管理處聯絡，維修期預計兩個月。

黑衣人闖入又一城商場打爛玻璃，並焚燒聖誕樹。(資料圖片 / 羅國輝攝)

11月10日，有示威者在又一城聚集及叫口號，有商戶被破壞，便衣警突然出現及進行拘捕，有被捕人士受傷。當晚有傳言指商場內有人重傷，救護員搜索四小時沒有發現。有公眾質疑又一城管理公司在事件中的處理手法，雖然又一城翌日已在facebook官方頁面澄清，惟未能平息民憤。11月12日，又一城以安全考慮為由，提早在下午2時關閉，但當晚仍有黑衣人闖入商場破壞，數層樓高的聖誕樹被擲氣油彈焚毀，公眾地方玻璃都被打碎，包括扶手電梯旁，每層的玻璃圍欄都被毀。

由於損毀嚴重，又一城在11月13日宣佈暫時關閉進行維修至另行通知。有指又一城維修至明日（12月1日）會重開，記者到又一城了解，發現商場出入口仍然圍封，封條上仍貼有11月12日當天的「提早關門」通告。據保安員透露，商場明日無法重開，暫未知重開的日子，要另行通知。又一村新任區議員、大律師劉偉聰在facebook上指出，已與又一城管理處聯絡，維修期預計兩個月，商場未能於12月1日重開。

在又一城商場的Apple Store未能營業，根據官方網站的特別營業時間，至12月13日均休息。玩具"反"斗城官網則指又一城店將暫時關閉直至12月初。