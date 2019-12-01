【8.31三個月】男子清路障舉機拍攝　遭棒擊頭部　警方：高度重視

831太子站事件三個月，昨日（30日）再有網民發起於太子站進行悼念活動，多人在太子站B1出口對開聚集，防暴警員一度到場，示威者於現場設路障。警方表示凌晨約1時許，一名53歲本地男子於上址清除路障期間，被人以硬物襲擊頭部，案件列作傷人及盜竊處理，該名男子頭部嚴重受傷被送往廣華醫院治理。政府新聞處今午（1日）表示該名53歲男子已出院。

防暴警員到場舉起藍旗。（王譯揚攝）

清路障舉機拍攝 疑遭「私了」

根據網媒《癲狗日報》片段顯示，一名身穿深色外套的男子當時正於交界清理路障，其後疑舉起手機欲拍攝，被一名灰色、戴口罩男子，以疑為棍狀物體撃中頭部，一度倒在路障上，面部有血跡，現場有義務急救人員協助。及後警方到場，該名男子清醒站立，並與警方進行對答，並表示手機失去蹤影。

警稱男子頭部嚴重受傷 列傷人及盜竊​處理

警方表示，今日（1日）凌晨約1時有示威者在彌敦道及旺角道交界一帶以雜物阻塞道路，一名53歲本地男子到上址清理路障，其間被一名身穿淺色短袖上衣、黑色長褲及戴黑色鴨舌帽的男子以硬物襲擊頭部，受害人其後亦發現他的手提電話被盜去。警方經初步調查，案件列作傷人及盜竊，交由毒品調查科跟進，暫未有人被捕。警方又指該名53歲男子頭部嚴重受傷，被送往廣華醫院治理。政府新聞處資料今午表示該名53歲男子已出院。

警方表示高度重視案件，嚴厲譴責暴徒的暴力行為。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以回復社會秩序，並對所有違法行為追究到底。