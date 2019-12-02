【12.1大遊行】一日三遊行警民衝突八人傷　警指過去周末三警傷

網民昨日發起「毋忘初心大遊行」，是區選後的第一個大型遊行，警方高度戒備。遊行過後，黃埔、旺角多個地方發生衝突，防暴警以催淚彈、胡椒噴霧等驅散人群，一共有8人受傷，其中3人仍留醫。

根據醫管局數字，昨日(1日)凌晨零時至晚上11時59分，共有6男1女受傷，年齡介乎21至52歲，當中有兩名男子仍留醫，情況穩定，其餘4男1女已出院。而今日(2日) 凌晨零時至早上7時30分，有一名31歲男子受傷，送往廣華醫院，他情況穩定。

另外，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在今日的警方記者會上表示，過去周未有三名警員受傷。上周五（11月29日）警方無使用彈藥，但經過十日和平日子後，由於「暴徒」再出動堵路、丟汽油彈等，警方於上周六（11月30日）使用3發催淚彈、1發橡膠子彈、1發海棉彈，周日（12月1日）使用17發催淚彈、7發橡膠弓彈及6發布袋彈。周末警方拘捕58人，包括48男10女，14至36歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器、公眾地方行為不檢、刑毀、襲警等。

警察公共關係科總警司郭嘉銓又指出，暴徒曾向警方掟磚及汽油彈，昨（1日）有磚頭掟中接載警員的車輛，車內有警員受傷，另有汽油彈掟中警車。