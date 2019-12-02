【警方記者會】消防再到校搜索　警：已登記未成年人達負刑責年紀

理大被警方包圍13日，雖然上周五(11月29日)校園已解封，惟鑒於校內多處被嚴重破壞，現時只限校方授權人士進入。今(2日)早，一批消防員再進入理大，相信是入校內再搜索是否仍有危險品。理大圍城中，共有810人被拘捕，另有318名未成年人被登記，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日於例行記者會上表示，即使318人年紀較輕，但因已達到要為自己負刑責的年紀，因此會與810人一併處理，而處理案件時會循三方向調查。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日於例行記者會上表示，即使318人年紀較輕，但因已達到要為自己付刑責的年紀，因此會與810人一併處理，而處理案件時會循三方向調查。（陳浩然攝）

理大圍城13日，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日於例行記者會上表示，理大事件中共拘捕810人，另有318人被登記資料，未作出拘捕，大部分年紀較輕。李桂華續指，即使318人年紀較輕，但因已達到要為自己負刑責的年紀，因此會與810人一併處理，而處理案件時會循三方向調查，包括對比錄像證據、校園搜證對拼、例如手指模、以及證人供詞等。當完成相關階段後，警方會向律政署索取專家意見，看適合控告什麼人、處理方式及控告什麼控罪。

今早消防再進入理大

理大自上周五(11月29日)解封後，校方繼續封閉校園，現時只限校方授權人士進入，因校內四處是垃圾，多處破壞嚴重，相信需時修復，現時只限校方授權人士入內。今早10時許，一批消防員進入理大，相信是入校內再搜索是否仍有危險品。理大解封第4日，今早繼續有清潔工進入校園清潔。

警方日前於理大檢獲4,030枚汽油彈。昨日理大發出聲明，指昨早在校園再發現20多個汽油彈和攻擊性武器，已立刻通知警方及消防，要求將汽油彈和攻擊性武器移除。校方又指，已要求消防和相關的政府部門立刻評估校園的安全，是否要再作徹底檢查，以確保校園安全。

理大內多處破壞嚴重，相信需時修復。（資料圖片）

消防處今早續風險評估 校方同意盡快徹底巡查校園

消防處表示，在11月28日及11月29日曾派出專隊，進入香港理工大學（理大），在理大職員的協助下，對校內的危險化學品作出消防安全評估。其間，該處人員於校內發現有大量危險化學品，並巳即時採取了多項行動，減低現場的消防安全風險。而現場相關的危險化學品，亦即時交由警方跟進。在確定現場沒有即時危險後，消防處於11月29日上午11時完成相關的行動。因校園範圍大和佈局複雜，該處人員在校園解封前已提醒理大職員，可能有少量危險化學品仍收藏在校園隱蔽的地方。如有發現，大學應立即通知相關部門跟進。

消防處一直保持與理大職員緊密聯繫，留意校園內的消防安全情況。因消防處在12月1日收到理大的通知，在校園內發現少量汽油彈及危險化學品，因此消防處在昨天下午已即時派員進入校園，在理大教職員協助下，已為部分新發現的危險化學品進行風險評估。由於行動其間理大附近發生聚眾活動，基於安全考慮，消防處於校園內的行動暫停，並於今天早上繼續進行相關的風險評估。

消防處今早與理大管理層會面，會上同意應盡快徹底巡查校園，如發現汽油彈或危險化學品，校方應立即通知消防處及相關部門處理。此外，校方會盡快修理損壞的消防設備和開通緊急車輛通道，以確保校內的消防安全。