【警方記者會】搶劫案上升　十月每日一宗　警否認「冇警時分」

一連兩日土瓜灣及長沙灣發生珠寶金行劫案，有市民擔心治安變差，質疑警方製造「冇警時分」。 警方於今午例行記者會中表示，2018年平均每2至3日發生一宗搶劫案，但2019年單10月份就每日一宗，反映搶劫案上升，但警方否認「冇警時分」說法，指社區有警力，但不可能與以前一樣，亦擔心守法意識變弱，出現模仿犯罪，冀市民與暴力割席，社會回復平靜，回復守法意識。

10月每日一宗搶劫案 警：社區警力不可能與以前一樣

對於有人擔心治安轉差，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，2018年全年共有147宗搶劫案，平均2至3日一宗；2019年單指10月就有28宗，即每日一宗搶劫案，反映搶劫案上升。他稱以刑偵角度，賊人進行此類案件有兩種考慮，第一是有無獲益，第二是有無機會被捕。他指不是「冇警時份」，目前社區上仍有警力，但警力不可能與以前一樣。警方以往依賴街頭巡邏，令市民安全，例如見到可疑人時，警員會出現；保安員見到有可疑人時，會主動配合警方作截查，社區會十分安全。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華擔心守法意識變弱。（陳浩然攝）

憂守法意識變弱模仿犯罪

李桂華又指，警方擔心守法意識，文獻及犯罪研究上，犯罪是會模仿，守法意識一旦變弱，他擔心其他暴力罪行提升，例如謀殺、嚴重傷人、強姦等，警方希望社會回復平靜，回復守法意識，警方可以重回信心、能力處理此類案件。

冀市民與暴力割席

警察公共關係科總警司郭嘉銓補充，警方一直以來強調，希望市民不要縱容、包庇暴力，因為暴力會衍生更多暴力，數據顯示不排除有匪徒趁火打劫，當警方要使用資源、人員處理暴亂事件時，警員需要調節工作時間，每一個上班時間都比以前長，希望維持治安，但維持治安需要市民支持及協助，希望市民與暴力割席，與警方止暴制亂，回復社會秩序。

警察公共關係科總警司郭嘉銓呼籲市民與暴力割席。（陳浩然攝）

今日長沙灣道一間珠寶店遭兩名持刀及鐵錘闖入，扑爆櫥窗飾櫃掠去約300萬元金器，其後登上接應的私家車逃走，警方追緝三名黑衣、黑褲、黑鞋、戴鴨舌帽及口罩男子；昨日土瓜灣道245號一間珠寶金行，遭四名穿黑衣、黑褲並戴口罩賊人持刀及錘闖入，同樣扑爆櫥窗，掠走200萬金器。