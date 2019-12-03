【和你lunch】葵涌遊行記者影警車遭截查　觀塘轉陣快閃貼文宣

反修例風波持續，過去一個月有網民於各區多次發起「和你Lunch」活動，今日（3日）再有人發起於葵涌及觀塘等地區進行「和你Lunch」、「和你Stick」，分別在12時45分於大連排道遊樂場對面、九龍貿易中心，以及牛頭角連儂牆舉行。 中午時份，有示威者於九龍貿易中心聚集，及後沿工廠區「兜圈」遊行，其間不斷有人加入，人數多達五百人；另外，一名網媒記者於大連排道遊樂場遭截查，及後獲放行，該名記者表示對警車拍照便被截查，指「我搵食梗係要影相啦，搞成咁點樣搵食啊？」；而觀塘方面，牛頭角連儂隧道外有警車戒備，僅有零星數人到場張貼文宣，而接近二時許，約有十多名市民到觀塘港鐵出口聚集，並快閃張貼多張文宣海報。

網媒記者影警車遭截查。（郭倩雯攝） 有網民今日（3日）於葵涌發起「和你Lunch」、牛頭角連儂牆「和你Stick」活動，兩者分別於12時45分及1時進行。 近五百人葵涌「兜圈遊行」

下午十二時半，數名警員到九龍貿易中心外巡視，並呼籲違泊車輛駛走；至下午一時許，逾百示威者於商場外唱反修例歌，隨後一行人向大連排道方向遊行，沿途高叫口號，完成一圈後重返九龍貿易中門外，再次高叫口號，現場一度播出反修例歌曲。 隨後，示威者再一次沿工廠區遊行，現場人士大部份均戴上口罩，部份人手持文宣，沿途繼續不停高呼口號，其間有數量警車停泊遊行路線對面馬路戒備，但未見有警員落地；另外，有載滿防暴警察的警車經過示，大批示威者高呼口號表示不滿。現場已有接近五百人參與活動，不斷有人於沿途加入遊行，並沿工業區繼續「兜圈」遊走，隊伍一度重返起點，在場人士穿過九龍貿易中心一期，並無在商場內逗留。 網媒記者影警車遭截查 至下午約二時許，一名男子於大連排道遊樂場遭警員截查，男子當時手持相機、掛證、以及反光衣，警員在場查看其身份證逾五分鐘後，並將其放行。該名男子獲放行後，警員返回車上，男子表示自己為網媒記者，「我淨係影張相，影警車裏邊就俾人查」，又指「我搵食梗係要影相啦，搞成咁點樣搵食啊？」該名男子獲放行後，警員返回車上，男子表示自己為網媒記者，「我淨係影張相，影警車裏邊就俾人查」，又指「我搵食梗係要影相啦，搞成咁點樣搵食啊？」另外，遊行人士亦於下午二時和平散去。

陳先生（左）及吳先生（右）到牛頭角連儂隧道響應網上和你Lunch活動。（黃偉民攝） 牛頭角連儂隧道警車戒備 多人轉陣觀塘快閃貼文宣 至於觀塘方面，約一時許有警車於牛頭角「連儂隧道」外戒備，及後有零星人士到場張貼文宣後便離去，年近30歲的上班一族陳生及吳生到牛頭角連儂隧道響應網上和你Lunch活動。二人認為，中午時份在上班地區重建連儂牆是一個好嘗試，因平時屋邨接觸的人群與商業區未必相同，但同樣可以做到文宣效果。他們均指，張貼文宣是和平活動，不明為何有警察在旁戒備，直言不解警方行動，認為此舉浪費公帑。 至1時45分，約有十多名市民到觀塘港鐵站A出口地下聚集，並快閃張貼多張文宣海報，其後迅速離開。

葵涌情況：

+ 7 + 6 + 5

牛頭角情況：

+ 4 + 3 + 2

昨日「和你Lunch」 防暴警包圍長沙灣十字路

近日各區平日的午飯時間，均有網民發起「和你Lunch」活動，包括觀塘、中環、長沙灣等地進行，其間於街道高叫口號或遊行，防暴警員多次出動戒備。昨日（2日）的「和你Lunch」活動中，防暴警包圍長沙灣十字路口，人群隨即轉到另一地點繼續遊行；而太古城則有示威者進入高唱反修例歌，兩個活動均和平散去結束。