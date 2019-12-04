【逃犯條例】警土瓜灣埋伏阻學生連日堵路　中年漢襲警救人同被捕

今早7時許，一批蒙面便衣警及軍裝警員在土瓜灣馬頭圍道及農圃道對開，拘捕四男一女，當中有身穿校服的學生，眾人隨後被押上警車。被捕人士為區內學生及一名中年漢，初步懷疑涉及襲警、刑事毀壞、阻差辦公等。五名被捕男女目前仍被扣查在紅磡警署，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進。紅磡分區指揮官鍾雅倫警司交代案情。

紅磡分區指揮官鍾雅倫警司下午交代案情。 （黃偉民攝）

昨有學生堵路 紅磡分區特遣隊今埋伏阻止

紅磡分區指揮官鍾雅倫警司表示，昨日（3日）早上7時許，有十名身穿校服、戴口罩及手套的人士，在土瓜灣馬頭圍道及譚公道交界，以雪糕筒堵路，並刑事毀壞三輛巴士，令上址交通擠塞，阻礙市民返工返學。有見及此，紅磡分區特遣隊警員，今早到上址部署行動，阻止同類事件發生。

四學生被捕涉三宗罪 年齡僅14至15歲

今早7時15分，特遣隊警員見到7至8名身穿校服、戴口罩及手套的人士，在馬頭圍道及譚公道交界出現，再次嘗試用雪糕筒堵路，並以噴漆毀壞途經的一輛巴士。警員隨即採取行動，最終拘捕３名15歲男學生及１名14歲女學生，四人分別來自兩間學校。警方在四人身上檢獲噴漆、手套、口罩，其中一名男學生藏有一枝伸縮警棍。四人涉嫌「公眾地方行為不檢」，「刑事毀壞」及「藏有攻擊性武器」，現正被拘留調查。

47歲男子協助女學生逃走 涉襲警被捕

鍾雅倫表示，女警拘捕女學生期間，一名47歲男子上前推開女警，用手襲擊女警，嘗試協助女學生逃走。在場其他警察隨即上前制止，並以「襲警」及「阻差辦公」將該名男子拘捕。

鍾雅倫：女警使用最低武力 女學生曾反抗

網上片段顯示，女警制服女學生後，仍坐在其背上，疑使用過份武力。鍾雅倫解釋，警方一貫使用最低武力制服，當時該名女學生有反抗，期間亦有一名47歲男子襲擊女警，嘗試協助女學生逃走。惟女警在控制女學生後，已為女學生帶上手扣，其後已沒坐在女學生身上，故只是使用最低武力。鍾雅倫亦指，女警行動期間曾大叫是警察，故該名男子理應知道是警方行動。警方現正調查該名47歲男子的身份，並嘗試了解男學生藏有的伸縮警棍的來源。

警方表示，任何堵路行為會影響交通、屬違犯行為，其他道路使用者均受影響。鍾雅倫指，今次拘捕的人士年齡輕，只是就讀中三及中四，但卻在返學途中、身穿校服犯案，情況令人憂慮。他指，開學後因示威衝突而被警方拘捕的人數中，有四成為學生。警方希望校方、家長及其他成長人，要特別關注相關行為，提醒年輕人勿以身試法。

便衣警拘至少三男女 家長校方到警署查詢

今早７時許，土瓜灣馬頭圍道及農圃道對開路面，有蒙面便衣警及軍裝警員拘捕多名學生。根據網上片段，多名手持伸縮警棍的蒙面便衣警站在路旁戒備，有一名蒙面女便衣警坐在一名女學生背上，另有多名男警制服兩名男學生。至少兩男一女被押上警車。有網民估計，該批學生當時或有意堵路。據了解，部份被拘捕的學生就讀鄧鏡波學校，校方回覆指有教師正在處理中。家長獲悉兒女被捕，在九龍城警署查詢，但仍未能接觸學生。