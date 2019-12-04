【柴灣圍毆】15歲少年開腦清血塊留醫ICU　胞姊：十人針對頭打

柴灣15歲少年杰仔周日（1日）凌晨遭圍毆頭部重創，其胞姊受訪表示，他腦中有兩血塊，已進行一次開腦清創，仍留有小血塊，至今（4日）未醒留醫深切治療部，父母請假照料，胞姊憂慮杰仔日後受血塊影響出現癲癇，「擔心佢第日冇得好自如咁打籃球」。胞姊於事發當晚網上廣發帖尋找證據，得悉興華邨內兩童黨毆鬥，懷疑杰仔「食花生」被「點錯相」，遭十人針對頭部拳打腳踢，她將當中疑犯資料轉交警方。三名16歲至19歲少年涉傷人被捕，目前保釋候查，未有落案，胞姊質疑警方不主動調查。

杰仔目前就讀中三，一家五口居於北角，為家中孻仔，有兩胞姊。其胞姊莊小姐表示，兇徒針對杰仔頭部攻擊，令他頭部重創，腦內有一大一小血塊，右邊頭部已接受一次開腦手術清除大血塊，左邊頭部腫脹，顱內壓仍高，小血塊若持續擴大，有機會壓住神經線，日後或出現癲癇。他目前仍持續接受鎮靜劑注射，留醫深切治療部，未曾清醒，雖有好轉但未脫危險期，父母均請假照顧，胞姊則下班前往探望。莊小姐指，杰仔最喜歡打藍球，「擔心佢第日冇得好自如咁打籃球」。

莊小姐與男友重返杰仔被毆現場。（孔繁栩攝）

莊小姐指，興華邨一向有不少童黨，肇因兩幫童黨早前於蘭桂坊消遣時結怨，周日凌晨近五時於興翠樓對開巴士站聚眾毆鬥，其中一幫人曾自稱黑幫「新義安」成員。杰仔與友人非兩幫成員，僅「企喺後邊食花生睇戲」，其間越看越怕遂離開，詎料唯一戴口罩的杰仔疑被「點錯相」，遭自稱黑幫童黨毆打，由巴士站追打至停車場路口，初時三打一，後來十打一，並針對頭部拳打腳踢，就莊小姐所提供的片段，只見杰仔遭不斷打頭，未見還擊。衝突期間喧嘩吵嘈，驚動居民報警，大叫「唔好打，報咗警」，童黨隨即乘搭的士離開，杰仔則昏迷倒地。

杰仔家人得悉後趕往醫院照料，莊小姐在網上廣發消息尋找證人證據，冀尋找兇徒，當日即接獲街坊及杰仔友人協助，提供錄影片段及疑犯資料，莊小姐轉交警方，警方當晚拘捕三人，目前三人保釋後查。

莊小姐質疑警方調查不主動。她稱，警方指證據不足，附近無閉路電視，未有落案，惟案發時路邊停泊大量車輛，相信有車Cam會拍下仔細情況，但未見警方主動調查索取，但警方至今的證據均由她所提供。她指，興民候任議員謝妙儀亦已去信巴士公司及的士車行，希望覓得相關車Cam片段，她希望有心人可以提供車Cam，為胞弟尋回公道。

杰仔於興華邨被毆傷。（孔繁栩攝）

警方表示，東區警區反三合會行動組接手調查案件，經調查後，當晚在柴灣拘捕3名本地男子，年齡介乎16至19歲，涉嫌傷人，疑犯已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。

事發周日凌晨，興華（一）邨興翠樓對開，15歲姓莊少年與約10名男女因目光問題爭執，遭對方數人以手襲擊，頭、面、耳及腳受傷，昏迷送院，當時情況危殆。