【瘋狂飆車】七人車狂飆180公里避警撞欄　黑幫女司機涉6罪被捕

元朗一輛七人車上月被偷後，多次在屯門及元朗超速被影「快相」，事件令警方關注。今日凌晨2時許，警方在元朗公路十八鄉迴旋處，發現七人車公路上超速，隱形戰車立即尾隨追截，雙方追逐近7公里，七人車最終失控撞毀，女司機逃出車外時被捕。

涉事車輛為失車 11月起多次超速「中快相」

警方發現一輛銀色豐田七人車，由11月起多次在屯門及元朗區內超速行駛，且多次被影到「快相」，惟該車每次都掛上不同車牌。今日凌晨2時許，新界北交通部特遣隊警員，在元朗公路十八鄉迴旋處附近佈署，終發現目標七人車。當時七人車在元朗公路飛馳，再中「快相」。警方隨即安排隱形戰車尾隨追截。

隱形戰車追截 七人車180公里狂飆 終失控撞欄

七人車女司機拒停車，並即時踩油向屯門逃走，並以時速180公里狂飆。雙方追逐約數分鐘，駛至7公里之外的青山公路嶺南段。七人車突然失控撞毀富泰邨路邊鐵欄及一棵樹才停下車。車上29歲女司機落車逃走約50米，警員終追上並將她拘捕。

女司機涉六宗罪被捕

警員經調查發現，該輛七人車上月於元朗被偷走，車主早已報失。現場警員亦發現匙膽位置被掏空，其後更駕駛座下搜出一支伸縮警棍。女司機涉嫌「瘋狂駕駛」、「停牌期間駕駛」、「偷車」、「無第三者保險」、「使用虛假文書」、「藏有攻擊性武器」被警方扣查。據了解，女司機有黑社會背景，居住在屯門寶田邨，有販毒案底，為區內毒品拆家。