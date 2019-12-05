【寒冷天氣】多區氣溫降至10度以下　近600人按平安鐘

寒冷天氣警告現正生效，天文台指本港受東北季候風影響，今早氣溫顯著下降。正午時分，各區氣溫普遍較昨日低四至五度，東部地區的氣溫降至13度左右。而山頂、大老山、大帽山及昂坪更錄得10度以下的溫度。天文台預測本港未來兩三日天氣寒冷。 寒冷天氣下，由零時零分截至上午11時，共有589人次使用過長者安居協會平安鐘服務，當中有62人需要送院治療，主要原因是跌倒及氣促。

根據長者安居協會統計，今日（5日）零時零分截至上午11時，共有589人次使用過平安鐘服務，當中有62人需要送院，主要原因是跌倒及氣促。長者安居協會指，由於天氣持續寒冷，預料求助人數會增加，協會呼籲市民多照顧身邊長者，長者亦應注意補充身體熱量。

山頂、大老山、大帽山及昂坪更錄得10度以下的溫度。 （天文台網頁截圖）

寒冷天氣易引起或加劇疾病 長者、長期病患者要小心

衞生署衞生防護中心今日表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。