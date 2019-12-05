城門水塘山坡藏59支化學品　警：不排除與中大被偷走危險品有關

荃灣城門水塘發現一批可疑化學品，今(5日)早11時18分，城門水塘4號燒烤場附近，有人發現有大量樽裝化學品，於是報警求助，警方及消防接報到場，正封鎖現場進行調查，據悉，初步檢獲59支化學物品，包括硝酸及硫酸。

現場所見，人員將檢獲的化學物品分類，分別裝在三個貼上「Nitric Acid 濃硝酸」、「Sulfuric Acid 濃硫酸」的盒中。濃硫酸及濃硝酸為強烈的腐蝕性化學品，可以導致皮膚嚴重燒傷。

人員將檢獲的化學物品分類擺放。（黃偉民攝）

警方就事件交代詳情，警方毒品調查科行動組總督察譚子偉稱，毒品調查科探員早前接獲情報，指有一批危險化學物品收藏在城門水塘一帶，今早警方機動部隊、鑒證科人士聯同消防人員於城門水塘4號燒烤場附近的山坡進行搜查行動，人員檢獲59支危險化學物品，重約137公升，種類分有 20多種。

危險化學物品或與中大早前被偷走化學物有關

警方經初步調查，不排除部分危險化學物品與早前在中文大學實驗室被偷走的危險品有關，就事件，警方會與中大作進一步調查，確認是次檢取的危險品是否與中大被偷走的化學品有關。譚子偉續指，發現的危險品經初步檢查後，相信是濃酸及具腐蝕性，不排除不法之徒將危險品用以製作汽油彈、燃燒彈、甚至漒水彈等。

譚子偉透露，危險化學品被收藏在山坡位置，發現時由草叢、枯草掩藏，沒有用紙箱包裝，發現的化學物是完整一瓶，至於是否與中大有關，要再作進一步確認。雖然發現危險化學品的山坡與水塘有一定距離，不過警方已通知水務署進行跟進。

譚子偉表示，不法之徒將該批危險品放在公眾人士輕易接觸到的地方，是極不負責任的行為，若行山人士、小朋友接觸到危險品，後果不堪設想。警方會就事件繼續追查不法之徒，將他們繩之以法。

行動中共檢獲59支化學物品。（黃偉民攝）

中大上月發生警民衝突，示威者撤離校園後，警方進入中大搜索，發現中大的實驗室遭破壞，有化學品被偷走，包括17.5公斤的濃硫酸、80公斤濃硝酸及2.5公斤己烷。而中大發言人亦指，有危險物品被盜，如不當使用會引致身體嚴重受傷。