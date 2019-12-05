【長洲地震】37年內八次本港境內地震　長洲居民：感覺似貨車駛過

今午約12時22分，長洲附近發生一次1.4級地震，震中位於香港天文台之西南約16公里，天文台指接獲超過十名市民報告，初步分析顯示本港的地震強度為修訂麥加利地震烈度表的第III(三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。有居民表示當時感受到約2至3秒的震動，亦有街坊指聽到「轟」一聲，感覺似貨車或消防車等大型車輛駛過。 根據天文台資料，此為1979年至今第8次震中位於本港境內的地震，上次為五年前的大欖涌水塘附近，強度達至1.8級。

長洲居民王先生表示，事發當時感覺到維持大約2至3秒的震動，感受亦相當明顯，「好似有大貨車駛過，因為平時如果有大消防車經過都會有震」，而王先生因自己當時正站於木梯上為單位裝修，而且因室內嘈雜而未有聽到特別聲響。但他指因之後向街坊詢問，不少街坊都表示於震動前有聽到「轟」一聲，街坊亦表示震動感覺與有貨車駛過類似。王先生表示今次是他自己感受過最明顯的一次地震。另一名長洲居民莫先生表示，地震時剛好在家，「震感得一秒，聽到好沉一吓嘭聲，以為附近有工程」，他指事後才知道原來是地震，未有感到驚訝或害怕。

候任區議員：過去於長洲有感受過地震

長洲候任區議員梁國豪表示，事發當時剛剛幫街坊搬傢俬，自己沒有感覺到地震，但之後有收到不少朋友及街坊通知話聽到有「嘭」一聲以及一下震動，之後亦有街坊到街上了解何事。梁國豪指因為長洲南北兩邊公屋都有住戶有同樣感受，所以相信震動應該頗誇張。梁又指居民都十分關注事件，但未有太擔心，因為香港不是位於地震帶，而且只是一下震動，亦沒有影響居民生活。梁國豪又指自己過去於長洲亦有感受過地震，印象中兩三年前於廣東一帶發生地震，當時他於長洲一籃球場，當時都有感覺到數下震動。

本地第八次境內地震

天文台網頁顯示，天文台自1905年開始記錄本港有感地震，過去共有185次有感地震紀錄，而自1979 年香港短週期地震台網投入運作起計算，過去錄得76 次有感地震，平均每年大約 2 次，當中震中位於本港境內的地震共有7次，包括1983 年在米埔(1次)， 1982 年(2次)與 1995 年(3次)在大嶼山以東海域，及2014年(1次)在大欖涌水塘附近，這些境內地震引起的震動均屬輕微，烈度在 V(五) 度以下，而今日位於震中位於長洲附近的地震為第8次。而八次中強度最高為1995年5月的大嶼山東部海域地震，達至3.1級。

1918汕頭地震 引起香港建築物損毀

香港的有感地震從未引致任何傷亡，其中絕大部份的地震烈度為「修訂麥加利地震烈度表」的 V(五) 度以下，最高記錄則是 1918 年由距離香港 300 多公里汕頭附近發生的地震所引起的 VI 至 VII(六至七) 度。1918 年的地震令到香港少數建築物的牆壁出現輕微損毀，是有史以來唯一在香港引起損毀的地震。近年香港震感較強的一次地震發生於1994年，烈度為 V 至 VI(五至六) 度，震中位於台灣海峽南部。