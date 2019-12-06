【珍惜生命】港九三小時內三宗墮樓　兩女一男身亡

今早6時許，黃大仙樂富邨宏逸樓，一名年約50至70歲的女子從高處墮下，倒卧在樂富街市停車場對出位置。警方接獲途人報案到場，惟女子現場證實死亡。警方在現場沒有檢獲遺書，初步調查相信死者從上址一樓層梯間墮下，事件沒有可疑，惟死因有待驗屍後確定。死者當時身穿深紅色外套、黑色長褲及拖鞋。

而早上6時53分，秀茂坪順利邨利恒樓，一名69歲姓陳老婦亦從高處墮下。警員到場後，證實老婦已經死亡。警方在現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信事件沒有可疑，惟死因有待驗屍後確定。

直至8時許，柴灣愛禮街2號，一名女子報警求助，稱其58歲父親墮樓，倒臥在平台位置。警方派員到場，惟男子現場被證實死亡。警方在現場沒有檢獲遺書，事件沒有可疑，SUBJ死因有待驗屍後確定。

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