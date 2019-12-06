【警方記者會】EOD城大引爆化學品　警：留意到有人收集危險品

城市大學懷疑發現危險化學物品。今日(6日) 下午2時54分，九龍塘達之路83號發現玻璃樽，懷疑裝有危險化學物，一批防暴及消防員進入校園，消防開動一喉一煙帽隊戒備，警方爆炸品處理課（EOD)人員到場將化學物引爆，現場聽到「嘭」一聲，其後在場人員稱，爆炸品已移除，有城大清潔工前往現場清理。

城市大學回應指，大學日前發現懷疑爆炸性化學品，基於安全考慮，大學已經馬上通報相關執法部門，人員今午已到現場處理。

警方昨日(5日)於城門水塘發現59支危險化學物品。（資料圖片／黃偉民捍）

昨日警方於城門水塘4號燒烤場附近山坡發現59支、重137公升的危險化學品，今日城大校園亦發現危險化學品，警察公共關係科總警司郭嘉銓於今日例行記者會上呼籲，市民大眾如果接觸到可疑物品，應在確保自身安全下報警。

警：近日有人收集大量危險化學品

郭嘉銓稱，留意到有人收集大量危險化學品，能製作出過去於示威中有暴徒使用的武器，包括昨日於城門水塘檢獲59支化學品。郭指警方正調查案件是否與早前中文大學失竊的化學品有關，但中大於早前報警後，未能提供全數化學品失竊的資料，警方呼籲中大提供資料讓警方加快調查，及要留意現存化學品是否能妥善看管。

記者會上，有記者問及警方過去於大學中搜索過多少化學品、大學有否報失有關數量等，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，早前於中文大學及理工大學實驗室都有一定數量的化學品失竊，但需要體諒大學有頗多實驗室，因此警方現時未能掌握所有失竊化學品數量及種類，李又指警方於校園檢獲的化學品數量有轉交校方盤點，有信心校方稍後會提供有關資料。